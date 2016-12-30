Н. Назарбаев посетил благотворительный бал

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев посетил новогодний столичный благотворительный бал. Об этом сообщает пресс-служба Акорды.



Обращаясь к присутствующим, глава государства отметил, что сегодняшние достижения страны — это результат общего труда и единства всех казахстанцев.

Президент Казахстана напомнил о предстоящих в следующем году крупных событиях национального и международного масштаба, среди которых проведение всемирной Универсиады, международной выставки ЭКСПО 2017, саммита Организации исламского сотрудничества.

Также Нурсултан Назарбаев указал, что помощь нуждающимся, благотворительные мероприятия, являются благородной традицией нашего народа.

В завершение глава государства поздравил всех с наступающим Новым годом, пожелав семейного благополучия, здоровья и новых свершений.

Все вырученные при проведении благотворительного бала средства будут перечислены в фонд «Добровольное общество «Милосердие».