Валюта нал
USD 336.20 331.20
RUB 5.30 5.32
EUR 368.50 363.50
Валюта бирж
USD/KZT
332.88
-0.012%
EUR/KZT
347.86
-0.012%
RUB/KZT
5.48
-0.016%
EUR/USD
347.86
-0.012%
EUR/CHF
347.86
-0.012%
EUR/JPY
347.86
-0.012%
GBP/USD
408.54
-0.013%
USD/CHF
332.88
-0.012%
USD/JPY
332.88
-0.012%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
USD/KZT EUR/KZT RUB/KZT
332.88 347.86 5.48
-0.012% -0.012% -0.016%
Рынки
Нефть Brent
55.27
+0.004%
Нефть WTI
53.25
+0.006%
Золото
1135.2
+0.004%
Серебро
15.16
-0.005%
Платина
979
+0.015%
Никель
115.83
-0.015%
Алюминий
1600.25
-0.007%
Пшеница
417.25
+0.002%
Зерно
364.5
-0.006%
Жилье Алматы
1103
+0.005%
Жилье Астана
1029
+0.006%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
Нефть Brent Нефть WTI Золото
55.27 53.25 1135.2
+0.004% +0.006% +0.004%
Индексы
KASE
1380.46
+0.003%
Dow Jones
19796.4
+0.002%
Nasdaq
5412.54
-0.006%
FTSE 100
6890.42
-0.009%
S&P 500
2256.96
-0.001%
MICEX
2224.61
+0.007%
RTS
1145.98
+0.031%
DAX
11184.5
-0.002%
CAC 40
4760.77
-0.001%
Hang Seng
22410.2
-0.016%
Nikkei 225
19155
+0.008%
SCI300
3409.18
-0.025%
Ibovespa
59047
-0.025%
BSE Sensex
26515.2
-0.009%
FTSE/JSE
50527.9
-0.007%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
KASE Dow Jones Nasdaq
1380.46 19796.4 5412.54
+0.003% +0.002% -0.006%

Назарбаев предложил создать антикризисный совет в рамках ЕАЭС

26.12.2016 19:40   712   0

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев констатировал целый ряд внутренних проблем в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), предложил создать антикризисный совет в рамках объединения.

"Надо было бы создать нам, чтобы изучать все эти вопросы, антикризисный совет, в который можно привлечь экспертов мирового уровня иностранных, наших. Совет должен стоять особняком в структуре комиссии под общей текучкой бюрократии, несмотря на нашу стратегию", — сказал Назарбаев на заседании Высшего Евразийского экономического совета.

Он отметил, что работа совета должны быть "ориентирована на глубокий анализ, подготовку предложений и практическое решение имеющихся проблем".

"Мы должны знать, как поставить плечо друг другу в непростых экономических условиях. Для этого нужен орган, который разрабатывает эти вопросы", — сказал президент Казахстана.

В Санкт-Петербурге была подписана Концепция дальнейшего сотрудничества на комплексе «Байконур»...
Сегодня в Санкт-Петербурге первый заместитель премьер-министра Республики Казахстан Аскар Мамин и заместитель председателя Правительства Российской Фе...

По его словам, "на наши экономические взаимоотношения влияют нерешенные внутренние вопросы самого союза".

"К ним относятся остающееся еще большое количество барьеров во взаимной торговле, дополнительные требования и ограничения каждой страны, сложности при транзите товаров, обеспечительные платежи при доступе на рынки, препоны со стороны местных властей и другие", —пояснил Назарбаев.

В Санкт-Петербурге была подписана Концепция дальнейшего сотрудничества на комплексе «Байконур»

"Мы понимаем, что эти проблемы всегда были и будут, они временные, встречающиеся в любом интеграционном процессе на начальном этапе. Должно, наверное, пройти время, чтобы правительства и бизнес стран набрали необходимый опыт совместной работы, приспособились друг к другу, но желательно это провести скорее" — заявил Назарбаев.

"В этих условиях думаю, что будет правильным начать работу по выработке в рамках в ЕврАзЭС совместных мер по поддержке наших экономик для решения имеющихся проблемных вопросов", — добавил глава Казахстана.

Высказать свое мнение
Вопрос дня
Как Вы думаете, какое важное событие произошло в Казахстане в 2016 году, оказавшее большое влияние на экономику и политику РК?
  • 1. Начало добычи нефти на Кашагане

  • 2. Стабилизация курса тенге

  • 3. Митинги казахстанцев против поправок в Земельный кодекс

  • 4. Активизация борьбы против коррупции

  • 5. Террористические атаки в Казахстане

  • 1. Начало добычи нефти на Кашагане
    16

  • 2. Стабилизация курса тенге
    16

  • 3. Митинги казахстанцев против поправок в Земельный кодекс
    53

  • 4. Активизация борьбы против коррупции
    8

  • 5. Террористические атаки в Казахстане
    19

Цифра дня
0,8%
составил рост ВВП по итогам 11 месяцев 2016 года
Цитата дня
Предложение Главы государства провести амнистию является актом милосердия и актом гуманизма, проявлением Президентом страны доброй воли и доверия по отношению к нашим гражданам, преступившим закон
Нурлан Нигматулин
Председатель Мажилиса Парламента РК
Курсивъ в соцсетях
Новости партнеров
Loading...
Свежий курсивъ
в соцсетях: Вакансии Реклама Архив Реклама на сайте Реклама в газете Редакция
Сообщения и материалы делового информационного агентства «Курсив.kz» (зарегистрировано в комитете связи, информатизации и информации, Министерство по инвестициям и развитию РК, от 05.04.2016 за номером №15929-ИА) сопровождаются пометкой «Курсив.kz».
Отзывы и предложения Вы можете выслать по адресу: kursiv@kursiv.kz
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
© 2004-2016 Kursiv.kz . Все права зарегистрированы.
Яндекс.Метрика
Система Orphus
Войти на сайт
Через соц. сети:
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Забыли пароль?
Ваша оценка принята. Подождите...
Подождите...
Запись добавлена в избранное