Назарбаев выразил соболезнования Меркель в связи с терактом в Берлине

Глава государства Нурсултан Назарбаев направил телеграмму соболезнования Федеральному канцлеру Германии Ангеле Меркель.

Глава государства с глубокой скорбью воспринял весть о многочисленных невинных жертвах в результате террористического акта, произошедшего 19 декабря в Берлине.

Нурсултан Назарбаев от имени казахстанского народа и от себя лично выразил соболезнования Меркель, родным и близким погибших, а также всему народу Германии, пожелав скорейшего выздоровления пострадавшим.

Как сообщалось, 19 декабря грузовик въехал в толпу посетителей рождественской ярмарки на площади Брайтшайдплац в Берлине. В результате погибли 12 человек. По данным немецкой полиции, в больницах находятся 48 пострадавших.