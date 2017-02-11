NBC сообщил о возможной выдаче Сноудена США в качестве «подарка» Трампу

Телеканал NBC заявил, что американская разведка узнала о размышлениях России вернуть в США Эдварда Сноудена. По информации источников, такой вариант рассматривается в качестве «подарка» Дональду Трампу, сообщает «РБК»

Россия рассматривает возможность передачи Штатам экс-сотрудника АНБ Эдварда Сноудена в качестве «подарка» президенту США Дональду Трампу. Такой информацией, как сообщает NBC News, обладает разведка США.



По словам высокопоставленного источника в администрации США, который ознакомился с серией «особо конфиденциальных» разведданных, где изложены детали обсуждения Россией данного вопроса, передача Сноудена рассматривается как один из вариантов «заслужить расположение» Трампа.



Американский адвокат Сноудена Бен Уизнер заявил NBC News, что ничего не знает о подобных планах. «Команда Сноуден не получала таких сигналов и не имеет никаких новых причин для беспокойства», — сказал он.



Белый дом отказался от комментариев. В то же время представитель Минюста США заявил NBC News, что ведомство приветствует возвращение в США Сноудена.



Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что разговоры о возвращении Сноудена – это «нонсенс».



Экс-сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден, находящийся в России, заявил, что если российские власти выдадут его США, это докажет, что у него никогда не было связей с российскими спецслужбами. Об этом он написал в своем Twitter, комментируя появившуюся в СМИ в ночь на субботу информацию о его возможной выдаче Штатам.



Предположение, что он станет «подарком» для новой администрации США, Сноуден назвал «неоспоримым доказательством» отсутствия контактов с российской разведкой. «Ни одна страна не выдает работающих на нее шпионов, поскольку после этого все будут опасаться, что они будут следующими», — подчеркнул Сноуден.



Сноуден опроверг сравнение с Анной Чапман, которую власти США в 2010 году вместе с группой российских разведчиков выслали в Москву в обмен на российских граждан, подозреваемых в шпионаже в пользу Соединенных Штатов. «Это были арестованные шпионы, которых освободили. Они никогда не переправляют шпионов в тюрьму», — подчеркнул он.

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