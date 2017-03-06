Невзат Уянык: Турция не давала добро на открытие КТЛ

Посол Турции в Казахстане Невзат Уянык в своем интервью в BAQ.KZ заявил о том, что казахско-турецкие лицеи не имеют никакого отношения к официальным властям Турции. По словам посла, школы относятся к частному фонду и преподаватели и директора в КТЛ не были направлены с турецкой стороны.

«Сегодня существует много таких лицеев. Мы будем избавляться от них. И будем защищаться от тех, кто наносит вред репутации Турции. При этом ученики и учителя в этих школах и родители учащихся не понесут никакой урон», - отметил посол Турции. По его словам, лицеи в скором времени полностью перейдут под руководство Министерства национального образования Турции. Для этой цели создан специальный фонд при министерстве, который занимается проблемами избавления пагубного влияния террористической организации FETO на турецкие лицеи в иных странах.

Олжас Худайбергенов отметил, что посол вынужден действовать согласно линии официальных властей: «Однако он все равно совершает три грубые ошибки. Во-первыx, он приводит ложные данные, что якобы лицеи открывались без одобрения официальных властей Турции. Во-вторыx, лицеи уже давно казахстанские и любые иx комментарии касательно лицеев – это грубое вмешательство во внутренние дела страны, которое может принести вред казахстанских учителям и школьникам. При продолжении такой линии посла имеет смысл выразить протест с возможной его заменой. В-третьиx, попытка выставить турецких преподавателей соучастникам фальшивого путча может вызвать дипломатический кризис. Эти преподаватели уже 15-20 лет живут в Казахстане, имеют по несколько детей, родившихся в Казахстане, уже давно воспринимают наш народ и нашу страну как родное. Последние 5-6 лет из Турции вообще никто не приезжал, поэтому вся позиция посла - это лишь попытка выслужиться и уйти от того давления, которое на него оказывают официальные власти».

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В этой ситуации турецким преподавателям не остается иного выхода, как получить статус беженца и подавать на получение гражданства, считает Олжас Худайбергенов. По его мнению, в случае если турецкие власти обманным путем добьются депортации этих преподавателей, а дальше посадят в тюрьму, то это будет означать, что Казахстан как страна будет сопричастен этой несправедливости. «Пусть турецкие власти делают все что угодно на своей территории, и откажутся от любых попыток вмешиваться во внутренние дела Казахстана», - отметил экономист.

Фото: informburo.kz