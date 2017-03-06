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Невзат Уянык: Турция не давала добро на открытие КТЛ

06.03.2017 12:20   10915   6 Автор: Айгуль ИБРАЕВА

Посол Турции в Казахстане Невзат Уянык в своем интервью в BAQ.KZ заявил о том, что казахско-турецкие лицеи не имеют никакого отношения к официальным властям Турции. По словам посла, школы относятся к частному фонду и преподаватели и директора в КТЛ не были направлены с турецкой стороны.

«Сегодня существует много таких лицеев. Мы будем избавляться от них. И будем защищаться от тех, кто наносит вред репутации Турции. При этом ученики и учителя в этих школах и родители учащихся не понесут никакой урон», - отметил  посол Турции. По его словам, лицеи в скором времени полностью перейдут под руководство Министерства национального образования Турции. Для этой цели создан специальный фонд при министерстве, который занимается проблемами избавления пагубного влияния террористической организации FETO на турецкие лицеи в иных странах.

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Олжас Худайбергенов отметил, что посол вынужден действовать согласно линии официальных властей: «Однако он все равно совершает три грубые ошибки. Во-первыx, он приводит ложные данные, что якобы лицеи открывались без одобрения официальных властей Турции. Во-вторыx, лицеи уже давно казахстанские и любые иx комментарии касательно лицеев – это грубое вмешательство во внутренние дела страны, которое может принести вред казахстанских учителям и школьникам. При продолжении такой линии посла имеет смысл выразить протест с возможной его заменой. В-третьиx, попытка выставить турецких преподавателей соучастникам фальшивого путча может вызвать дипломатический кризис. Эти преподаватели уже 15-20 лет живут в Казахстане, имеют по несколько детей, родившихся в Казахстане, уже давно воспринимают наш народ и нашу страну как родное. Последние 5-6 лет из Турции вообще никто не приезжал, поэтому вся позиция посла - это лишь попытка выслужиться и уйти от того давления, которое на него оказывают официальные власти».

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В этой ситуации турецким преподавателям не остается иного выхода, как получить статус беженца и подавать на получение гражданства, считает Олжас Худайбергенов. По его мнению, в  случае если турецкие власти обманным путем добьются депортации этих преподавателей, а дальше посадят в тюрьму, то это будет означать, что Казахстан как страна будет сопричастен этой несправедливости. «Пусть турецкие власти делают все что угодно на своей территории, и откажутся от любых попыток вмешиваться во внутренние дела Казахстана», - отметил экономист.

Фото: informburo.kz

6 марта 16:06
Dake
Olzhas aga, 100% koldaim sizdin osy makalaga katysty pikirinizdi.
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6 марта 15:51
Выпускник КТЛ-БИЛИМ
"По его словам, лицеи в скором времени полностью перейдут под руководство Министерства национального образования Турции." Каким макаром извините ГОСУДАРСТВЕННЫЕ КАЗЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ могут перейти под руководство МинОбр Турции? Бред Полный Бред Питт. Казахстан это не ильче(область) ТР!
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6 марта 14:13
Қалқаман
Өте дұрыс айтыпты, біздің ішкі ісімізге басқа елдің азаматының мұрнын тығудың қажеті жоқ
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6 марта 13:14
Куат
Спасибо Олжасу Худайбергенову за открытый и прямой комментарии по поводу заявления посла Турции. Полностью соледарин с ним. Надеюсь на поддержку турецким учителям со стороны нашего правительства. Будет очень неуважительно и скверно с нашей стороны предавать турецких учителей, которые вот уже на прятежении 20 лет бескорыстно работают во блага развития образования в наше стране. Я презираю турецкие власти за то что хотят навести смуту у нас в стране.
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6 марта 15:20
АМАН
Куат, смута не смута но проверить стоит
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