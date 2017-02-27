Валюта нал
USD 312.00 312.50
RUB 5.37 5.40
EUR 330.50 331.50
Валюта бирж
USD/KZT
312.47
-0.003%
EUR/KZT
330.69
-0.003%
RUB/KZT
5.41
-0.006%
EUR/USD
330.69
-0.003%
EUR/CHF
330.69
-0.003%
EUR/JPY
330.69
-0.003%
GBP/USD
388.34
+0.005%
USD/CHF
312.47
-0.003%
USD/JPY
312.47
-0.003%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
USD/KZT EUR/KZT RUB/KZT
312.47 330.69 5.41
-0.003% -0.003% -0.006%
Рынки
Нефть Brent
56.24
+0.004%
Нефть WTI
54.37
+0.007%
Золото
1259.3
+0.001%
Серебро
15.16
-0.005%
Платина
979
+0.015%
Никель
115.83
-0.015%
Алюминий
1600.25
-0.007%
Пшеница
417.25
+0.002%
Зерно
364.5
-0.006%
Жилье Алматы
1088
+0.010%
Жилье Астана
1050
+0.012%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
Нефть Brent Нефть WTI Золото
56.24 54.37 1259.3
+0.004% +0.007% +0.001%
Индексы
KASE
1380.46
+0.003%
Dow Jones
19796.4
+0.002%
Nasdaq
5412.54
-0.006%
FTSE 100
6890.42
-0.009%
S&P 500
2256.96
-0.001%
MICEX
2224.61
+0.007%
RTS
1145.98
+0.031%
DAX
11184.5
-0.002%
CAC 40
4760.77
-0.001%
Hang Seng
22410.2
-0.016%
Nikkei 225
19155
+0.008%
SCI300
3409.18
-0.025%
Ibovespa
59047
-0.025%
BSE Sensex
26515.2
-0.009%
FTSE/JSE
50527.9
-0.007%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
KASE Dow Jones Nasdaq
1380.46 19796.4 5412.54
+0.003% +0.002% -0.006%

Нидерланды рассматривают возможность выхода из ЕС

27.02.2017 11:32   838   0

Нидерланды рассматривают возможность проведения Nexit - отказа от евро и выхода из Евросоюза.

Депутаты Христианско-демократической партии запросили исследование на тему целесообразности выхода из еврозоны. Просьба была одобрена, а результаты исследования будут обнародованы уже в после выборов в нижнюю палату парламента 15 марта, сообщают Вести.

Тем не менее ожидается, что данная инициатива окажет влияние на итоги выборов. Как известно, позиция евроскептиков сейчас очень популярна в Европе, и Нидерланды не исключение. 

Отметим, что крайне правая партия оперирует откровенно популистскими терминами, заявляя, что слишком низкая ставка ЕЦБ негативно влияет на благосостояние вкладчиков и пенсионеров.

Zerohedge

В целом же, если верить опросам, пока у евроскептиков не так много сторонников, однако поддержка постепенно растет. К тому же, как показал прошлый год, опросы далеко не всегда отражают реальную картину.

Более того, вероятность так называемого Nexit постепенно растет.

Казахстан принял участие в Зимней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ...
Делегация Парламента Казахстана во главе с секретарем Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Сената Парламента РК Икрамом Адырбе...

Zerohedge

Вообще в этом году евро имеет все шансы оказаться самой проблемной валютой. В сентябре в Германии состоятся выборы, ранее пройдут выборы во Франции и в Нидерландах. Политические и экономические факторы могут и впредь оказывать давление на европейскую валюту. Учитывая любовь спекулянтов отыгрывать всевозможные потрясения на валютном рынке, можно ожидать, что евро будет оставаться в центре внимание. 

Уже сейчас евро имеет все шансы протестировать новые минимумы. Достигнув локального максимума на отметке 1,08 в паре с долларом, единая европейская снова начала снижаться.

На год продлены санкции против Белоруссии

Материалы по теме

На год продлены санкции против Белоруссии

Евросоюз ввел новые санкции против КНДР

ЕС одобрил введение безвизового режима с Грузией

Назарбаев и Путин обсудили вопросы двустороннего сотрудничества

США планируют увеличить расходы на оборону

По мнению председателя UBS Алекса Вебера, политическая неопределенность стала доминирующим фактором почти в каждой стране мира.

В Великобритании такая неопределенность наблюдалась летом после референдума о выходе страны из состава Евросоюза. Теперь она распространилась в Германию, Францию, Нидерланды и Италию, где избирателям вскоре предстоит выбрать новых лидеров, считает Вебер.

Первыми состоятся выборы в Нидерландах, но инвесторов больше волнует результат президентских выборов во Франции, где крайне правый кандидат (Марин Ле Пен) имеет все шансы победить в первом туре.

"Я уверен, что Марин Ле Пен станет одним из кандидатов (прошедших во второй тур), но я не думаю, что она победит в гонке", - отметил Вебер, добавив, что его не очень беспокоит "сдвиг вправо" во французской политике.

Высказать свое мнение
Вопрос дня
Из ЕНПФ выделят 50 млрд тенге на поддержку железнодорожной отрасли. Таким образом в МИР планируют решить проблему нехватки грузовых вагонов и увеличить их экспорт. Как Вы к этому относитесь?
  • Положительно, пенсионные активы будут работать на развитие экономики Казахстана

  • Положительно, такие проекты принесут высокую доходность нашим пенсионным накоплениям

  • Отрицательно, высокий риск невозврата этих средств из-за коррупции и других проблем

  • Отрицательно, лучше вкладывать в более надежные и высокодоходные инструменты

  • Положительно, пенсионные активы будут работать на развитие экономики Казахстана
    15

  • Положительно, такие проекты принесут высокую доходность нашим пенсионным накоплениям
    1

  • Отрицательно, высокий риск невозврата этих средств из-за коррупции и других проблем
    109

  • Отрицательно, лучше вкладывать в более надежные и высокодоходные инструменты
    19

Цифра дня
11,1
трлн тенге
прогноз по расходам республиканского бюджета в 2017 году
Цитата дня
Банки Казахстана останутся подвержены повышенным рискам неплатежеспособности в условиях ухудшившейся операционной среды
Аналитики
международного рейтингового агентства Moody’s Investors Service
Курсивъ в соцсетях
Новости партнеров
Loading...
Свежий курсивъ
в соцсетях: Вакансии Реклама Архив Реклама на сайте Реклама в газете Редакция
Сообщения и материалы делового информационного агентства «Курсив.kz» (зарегистрировано в комитете связи, информатизации и информации, Министерство по инвестициям и развитию РК, от 05.04.2016 за номером №15929-ИА) сопровождаются пометкой «Курсив.kz».
Отзывы и предложения Вы можете выслать по адресу: kursiv@kursiv.kz
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
© 2004-2017 Kursiv.kz . Все права зарегистрированы.
Яндекс.Метрика
Система Orphus
Войти на сайт
Через соц. сети:
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Забыли пароль?
Ваша оценка принята. Подождите...
Подождите...
Запись добавлена в избранное