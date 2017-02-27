Нидерланды рассматривают возможность выхода из ЕС

Нидерланды рассматривают возможность проведения Nexit - отказа от евро и выхода из Евросоюза.
Депутаты Христианско-демократической партии запросили исследование на тему целесообразности выхода из еврозоны. Просьба была одобрена, а результаты исследования будут обнародованы уже в после выборов в нижнюю палату парламента 15 марта, сообщают Вести.
Тем не менее ожидается, что данная инициатива окажет влияние на итоги выборов. Как известно, позиция евроскептиков сейчас очень популярна в Европе, и Нидерланды не исключение.
Отметим, что крайне правая партия оперирует откровенно популистскими терминами, заявляя, что слишком низкая ставка ЕЦБ негативно влияет на благосостояние вкладчиков и пенсионеров.
Zerohedge
В целом же, если верить опросам, пока у евроскептиков не так много сторонников, однако поддержка постепенно растет. К тому же, как показал прошлый год, опросы далеко не всегда отражают реальную картину.
Более того, вероятность так называемого Nexit постепенно растет.
Zerohedge
Вообще в этом году евро имеет все шансы оказаться самой проблемной валютой. В сентябре в Германии состоятся выборы, ранее пройдут выборы во Франции и в Нидерландах. Политические и экономические факторы могут и впредь оказывать давление на европейскую валюту. Учитывая любовь спекулянтов отыгрывать всевозможные потрясения на валютном рынке, можно ожидать, что евро будет оставаться в центре внимание.
Уже сейчас евро имеет все шансы протестировать новые минимумы. Достигнув локального максимума на отметке 1,08 в паре с долларом, единая европейская снова начала снижаться.
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По мнению председателя UBS Алекса Вебера, политическая неопределенность стала доминирующим фактором почти в каждой стране мира.
В Великобритании такая неопределенность наблюдалась летом после референдума о выходе страны из состава Евросоюза. Теперь она распространилась в Германию, Францию, Нидерланды и Италию, где избирателям вскоре предстоит выбрать новых лидеров, считает Вебер.
Первыми состоятся выборы в Нидерландах, но инвесторов больше волнует результат президентских выборов во Франции, где крайне правый кандидат (Марин Ле Пен) имеет все шансы победить в первом туре.
"Я уверен, что Марин Ле Пен станет одним из кандидатов (прошедших во второй тур), но я не думаю, что она победит в гонке", - отметил Вебер, добавив, что его не очень беспокоит "сдвиг вправо" во французской политике.