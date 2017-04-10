Нурсултан Назарбаев дал интервью межгосударственному телеканалу «МИР»

Глава государства ответил на вопросы о роли ОДКБ в обеспечении региональной безопасности, институциональном развитии Организации и вкладе Казахстана в этот процесс.

В ходе интервью Нурсултан Назарбаев выразил свое мнение касательно новых вызовов и угроз безопасности в регионе, а также рассказал о коллективных мерах противодействия им в рамках ОДКБ.

Президент Казахстана также прокомментировал вопросы сходства ОДКБ и НАТО, отметив отличия в характере и задачах создания данных организаций.

«Мы предоставили возможность встречаться конфликтующим сторонам - сирийской оппозиции и правительству, и тем кто участвует - Россия, Иран, Турция. По их просьбе проходят несколько серий таких встреч. На самом деле на астанинской площадке участвуют все те, кто не участвовал в Женеве, особенно со стороны оппозиции. Мы посчитали, что Казахстан равноудален или имеет одинаковое отношение ко всем сторонам конфликта, потому мы предложили и создали условия для таких переговоров. Без совместной тесной работы всех государств, заинтересованных в победе над Исламским государством (деятельность организации запрещена в России), и борьбы с терроризмом решить проблему невозможно», - подчеркнул глава государства в интервью телеканалу "МИР 24".