Валюта нал
USD 314.00 314.50
RUB 5.58 5.60
EUR 335.50 336.50
Валюта бирж
USD/KZT
313.21
-0.001%
EUR/KZT
331.34
+0.005%
RUB/KZT
5.46
+0.007%
EUR/USD
331.34
+0.005%
EUR/CHF
331.34
+0.005%
EUR/JPY
331.34
+0.005%
GBP/USD
388.35
+0.001%
USD/CHF
313.21
-0.001%
USD/JPY
313.21
-0.001%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
USD/KZT EUR/KZT RUB/KZT
313.21 331.34 5.46
-0.001% +0.005% +0.007%
Рынки
Нефть Brent
55.94
+0.013%
Нефть WTI
52.94
+0.013%
Золото
1255.2
-0.002%
Серебро
15.16
-0.005%
Платина
979
+0.015%
Никель
115.83
-0.015%
Алюминий
1600.25
-0.007%
Пшеница
417.25
+0.002%
Зерно
364.5
-0.006%
Жилье Алматы
1106
+0.004%
Жилье Астана
1068
+0.020%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
Нефть Brent Нефть WTI Золото
55.94 52.94 1255.2
+0.013% +0.013% -0.002%
Индексы
KASE
1380.46
+0.003%
Dow Jones
19796.4
+0.002%
Nasdaq
5412.54
-0.006%
FTSE 100
6890.42
-0.009%
S&P 500
2256.96
-0.001%
MICEX
2224.61
+0.007%
RTS
1145.98
+0.031%
DAX
11184.5
-0.002%
CAC 40
4760.77
-0.001%
Hang Seng
22410.2
-0.016%
Nikkei 225
19155
+0.008%
SCI300
3409.18
-0.025%
Ibovespa
59047
-0.025%
BSE Sensex
26515.2
-0.009%
FTSE/JSE
50527.9
-0.007%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
KASE Dow Jones Nasdaq
1380.46 19796.4 5412.54
+0.003% +0.002% -0.006%

Нурсултан Назарбаев дал интервью межгосударственному телеканалу «МИР»

10.04.2017 19:22   1091   0
Глава государства ответил на вопросы о роли ОДКБ в обеспечении региональной безопасности, институциональном развитии Организации и вкладе Казахстана в этот процесс.
 
В ходе интервью Нурсултан Назарбаев выразил свое мнение касательно новых вызовов и угроз безопасности в регионе, а также рассказал о коллективных мерах противодействия им в рамках ОДКБ.
 
Президент Казахстана также прокомментировал вопросы сходства ОДКБ и НАТО, отметив отличия в характере и задачах создания данных организаций.
 
«Мы предоставили возможность встречаться конфликтующим сторонам - сирийской оппозиции и правительству, и тем кто участвует - Россия, Иран, Турция. По их просьбе проходят несколько серий таких встреч. На самом деле на астанинской площадке участвуют все те, кто не участвовал в Женеве, особенно со стороны оппозиции. Мы посчитали, что Казахстан равноудален или имеет одинаковое отношение ко всем сторонам конфликта, потому мы предложили и создали условия для таких переговоров. Без совместной тесной работы всех государств, заинтересованных в победе над Исламским государством (деятельность организации запрещена в России), и борьбы с терроризмом решить проблему невозможно», - подчеркнул глава государства в интервью телеканалу "МИР 24".
 
ФОТО: Akorda.kz
 
Высказать свое мнение
Вопрос дня
С 1 июля 2017 года в Казахстане вступит в действие обязательное медицинское страхование, согласно которому работник и работодатель к 2020 году должны выплачивать 5% (2% и 3% соответственно) от своих доходов в ФСМС. Как Вы к этому относитесь?
  • Позитивно, это позволит дофинансировать систему здравоохранения и повысит качество мед.услуг

  • Позитивно, это позволит экономить гос.средства на здравоохранение

  • Негативно, многие люди не будут страховаться и не получат мед.помощь

  • Негативно, это увеличит налоговую нагрузку на работодателей, и они будут от нее уклоняться

  • Позитивно, это позволит дофинансировать систему здравоохранения и повысит качество мед.услуг
    123

  • Позитивно, это позволит экономить гос.средства на здравоохранение
    24

  • Негативно, многие люди не будут страховаться и не получат мед.помощь
    254

  • Негативно, это увеличит налоговую нагрузку на работодателей, и они будут от нее уклоняться
    292

Цифра дня
12
терактов
предотвращено в Казахстане за 2016 год, по данным КНБ РК
Цитата дня
Мы не видим никаких предпосылок для каких-то девальвационных ожиданий. То есть валютный рынок стабилен, доллар в 2017 году будет находиться в районе 310−330 тенге
Ертай Салимов
Заместитель председателя правления Народного банка
Курсивъ в соцсетях
Новости партнеров
Loading...
Свежий курсивъ
в соцсетях: Вакансии Реклама Архив Реклама на сайте Реклама в газете Редакция
Сообщения и материалы делового информационного агентства «Курсив.kz» (зарегистрировано в комитете связи, информатизации и информации, Министерство по инвестициям и развитию РК, от 05.04.2016 за номером №15929-ИА) сопровождаются пометкой «Курсив.kz».
Отзывы и предложения Вы можете выслать по адресу: kursiv@kursiv.kz
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
© 2004-2017 Kursiv.kz . Все права зарегистрированы.
Яндекс.Метрика
Система Orphus
Войти на сайт
Через соц. сети:
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Забыли пароль?
Ваша оценка принята. Подождите...
Подождите...
Запись добавлена в избранное