Нурсултан Назарбаев: "Перестановки - это жизнь, ничего застывшего нет"

Нурсултан Назарбаев рассказал о причинах перестановок акимов нескольких регионов.

"Переживаю. Когда я ставлю, я назначаю не потому, что я хочу потом его освободить. Я назначаю, чтобы он долго работал и приносил пользу. Надо руководителю держать возле себя людей, которые приносят успех, выполняют поставленные задачи и приносят, вместо того, чтобы он тебе приносил вопрос, как ему эту делать. Значит, он сам стал проблемой для тебя. От проблем, как известно, надо стараться избавляться. Только поэтому приходится освобождать. Одни проваливают себя, другие на пенсию уходят, третьих переводим, повышаем, параллельно переводим. Очень успешные люди у нас, хорошо работающие. Поэтому перестановки - это жизнь, ничего застывшего нет", - рассказал Назарбаев.

"Бывший аким Мангистауской области сам просил о должности первого заместителя министерства. Кулагин в силу возраста попросился на пенсию. Поблагодарив, я его отпустил. Абдибеков пришел на место ушедшего из жизни руководителя Счетного комитета. Уроженца Карагандинского региона Кошанова поставили туда. Опытный парень. Думаем, все будут работать", - добавил президент.

Состоялся телефонный разговор между главами РК и РФ

Напомним, что 16 марта 2017 года экс-аким Мангистауской области Алик Айдарбаев был назначен первым вице-министром по инвестициям и развитию РК. Новым главой региона стал Ералы Тугжанов, ранее работавший заместителем руководителя Ассамблеи народа Казахстана.

Акимом Акмолинской стал Малик Мурзалин, занимавший пост первого заместителя управляющего делами президента РК.