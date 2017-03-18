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Нурсултан Назарбаев: "Перестановки - это жизнь, ничего застывшего нет"

18.03.2017 09:19   1314   2

Нурсултан Назарбаев рассказал о причинах перестановок акимов нескольких регионов.

"Переживаю. Когда я ставлю, я назначаю не потому, что я хочу потом его освободить. Я назначаю, чтобы он долго работал и приносил пользу. Надо руководителю держать возле себя людей, которые приносят успех, выполняют поставленные задачи и приносят, вместо того, чтобы он тебе приносил вопрос, как ему эту делать. Значит, он сам стал проблемой для тебя. От проблем, как известно, надо стараться избавляться. Только поэтому приходится освобождать. Одни проваливают себя, другие на пенсию уходят, третьих переводим, повышаем, параллельно переводим. Очень успешные люди у нас, хорошо работающие. Поэтому перестановки - это жизнь, ничего застывшего нет", - рассказал Назарбаев.

"Бывший аким Мангистауской области сам просил о должности первого заместителя министерства. Кулагин в силу возраста попросился на пенсию. Поблагодарив, я его отпустил. Абдибеков пришел на место ушедшего из жизни руководителя Счетного комитета. Уроженца Карагандинского региона Кошанова поставили туда. Опытный парень. Думаем, все будут работать", - добавил президент.

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Состоялся телефонный разговор между главами РК и РФ

Напомним, что 16 марта 2017 года экс-аким Мангистауской области Алик Айдарбаев был назначен первым вице-министром по инвестициям и развитию РК. Новым главой региона стал Ералы Тугжанов, ранее работавший заместителем руководителя Ассамблеи народа Казахстана. 

Акимом Акмолинской стал Малик Мурзалин, занимавший пост первого заместителя управляющего делами президента РК. 

18 марта 14:11
Айжан
Точно, нет ничего застывшего, все в этом мире переменчиво. В том числе и посты и должности, но если оправдать доверие президента, хорошо работать, то Елбасы обязательно это увидит и повысит.
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18 марта 14:09
Канат
Все верно делает Елбасы, перестановки кадровые необходимы.
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Вопрос дня
Из ЕНПФ выделят 50 млрд тенге на поддержку железнодорожной отрасли. Таким образом в МИР планируют решить проблему нехватки грузовых вагонов и увеличить их экспорт. Как Вы к этому относитесь?
  • Положительно, пенсионные активы будут работать на развитие экономики Казахстана

  • Положительно, такие проекты принесут высокую доходность нашим пенсионным накоплениям

  • Отрицательно, высокий риск невозврата этих средств из-за коррупции и других проблем

  • Отрицательно, лучше вкладывать в более надежные и высокодоходные инструменты

  • Положительно, пенсионные активы будут работать на развитие экономики Казахстана
    86

  • Положительно, такие проекты принесут высокую доходность нашим пенсионным накоплениям
    24

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  • Отрицательно, лучше вкладывать в более надежные и высокодоходные инструменты
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Цифра дня
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валютные активы Национального фонда на конец 2016 года
Цитата дня
Мы не видим никаких предпосылок для каких-то девальвационных ожиданий. То есть валютный рынок стабилен, доллар в 2017 году будет находиться в районе 310−330 тенге
Ертай Салимов
Заместитель председателя правления Народного банка
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