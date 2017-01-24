Н. Назарбаев подчеркнул необходимость усиления роли Парламента в системе госуправления

В ходе заседания глава государства отметил, что вопрос перераспределения полномочий между ветвями государственной власти является последовательным и закономерным этапом развития республики.

"Реализация одной из пяти институциональных реформ, предложенных мной, предполагает наделение Правительства дополнительными исполнительными полномочиями в сфере экономики. При этом в компетенции президента будут оставаться основные вопросы обороноспособности, внешней политики, государственного управления, защиты Конституции и обеспечения эффективной работы между ветвями государственной власти", - сказал Нурсултан Назарбаев.

Глава государства обратил внимание на снижение количества полномочий, отнесенных изначально сугубо к компетенции президента Казахстана.

"К примеру, полномочия в части утверждения программ, вопросы кадровых изменений в Правительстве, создания новых органов управления могут быть переданы в компетенцию Правительства и Парламента", - отметил Назарбаев.

Также президент Казахстана подчеркнул необходимость действенного усиления роли Парламента в системе государственного управления.

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"В наших условиях Правительство формируется победившей партией или фракциями. Таким образом, должна быть пересмотрена роль Парламента в отношении Правительства по многим вопросам", - подчеркнул глава государства.

Кроме того, Назарбаев отдельно остановился на вопросах ответственности государственных органов за проводимые реформы и их успешную реализацию.

Руководитель Рабочей группы доложил главе государства о выработанных предложениях по перераспределению полномочий между ветвями государственной власти.

В соответствии с поставленной задачей сформулированы предложения по трем направлениям.

1. Это предложения по перераспределению законодательно установленных полномочий главы государства, которые не требуют внесения изменений в Конституцию. В этой части обобщены предложения государственных органов. В целом, предложения касаются полномочий, которыми регулируются вопросы социально-экономической сферы. Это вопросы управления экономикой, финансами, государственным имуществом, полномочия, связанные с решением отдельных вопросов административно-территориального устройства.

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2. Верховным Судом и Генеральной прокуратурой представлены предложения по дальнейшему совершенствованию деятельности судебной и правоохранительной систем, которые также не требуют внесения изменений в Конституцию. Это предложения, касающиеся усиления судебного контроля, дальнейшего сокращения участия прокуроров в гражданском и административном процессе. Всего в судебно-правовой сфере представлено 13 предложений, не требующих конституционных изменений.

3. Рабочей группой отдельно рассмотрены порядка 40 предложений, предполагающих коррекцию норм Конституции. Активность в этом вопросе проявили представители депутатского корпуса, научно-экспертного сообщества. Внесенные предложения предусматривают расширение полномочий Парламента и его палат, в том числе при формировании Правительства. Также предложено усилить подотчетность Правительства перед Парламентом и его палатами.

Кроме того, поступили предложения по усилению самостоятельности и ответственности Правительства. Часть предложений, направленных на модернизацию судебно-правовой сферы также связана с изменением Конституции. В частности, речь идет о возможном уточнении статуса и функций Верховного Суда и определении требований, предъявляемых к судьям. Было предложено скорректировать нормы, определяющие статус и полномочия органов прокуратуры. Внесены предложения о совершенствовании механизма конституционного контроля.

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Таким образом, на рассмотрение вносятся базовые подходы, предполагающие перераспределение законодательных установленных полномочий без изменения Конституции.

"Также выработаны и вносятся на рассмотрение подходы по возможному изменению норм Конституции, направленные, прежде всего, на расширение полномочий Парламента, а также усиление самостоятельности и ответственности Правительства", - сказал А.Джаксыбеков.

Член Рабочей группы З.Федотова отметила конструктивный характер представленных поправок.

"Мы передаем в основном организационно-исполнительные функции, которыми должно обладать Правительство. Это теперь и ответственность Правительства".

"В части деятельности Парламента, мы видим, что Мажилис в основном наделяется полномочиями по согласованию", - сказала профессор Академии государственного управления.

Наряду с этим, членом Рабочей группы М.Бекетаевым был представлен проведенный Правительством анализ по определению норм, закрепляющих полномочия Президента.

"Были проанализированы 11 конституционных законов, 20 кодексов и 298 законов. Нормы, которые устанавливают полномочия президента, содержатся в 11 кодексах и 80 законах. Правительством совместно с рабочей группой выработаны 32 предложения по перераспределению полномочий главы государства. Данные предложения предполагают внесение изменений в законы, не требуя изменений Конституции", - подчеркнул министр юстиции.

Также председатель республиканского общественного объединения «Казахстанский союз юристов» отметил, что во всех филиалах идет обсуждение на основе проведенного анализа.

"Юридическая общественность поддерживает проводимые реформы, отмечая их актуальность и своевременность", - сказал Р. Мукашев.