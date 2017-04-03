Нурсултан Назарбаев прибыл с официальным визитом в Азербайджан

Президент Республики Казахстан прибыл с официальным визитом в Азербайджанскую Республику, сообщает Акорда.

«Глава государства прибыл с официальным визитом в Азербайджанскую Республику», - говорится в сообщении, опубликованном в воскресенье на странице Акорды в Twitter.

Ранее визит Назарбаева в Азербайджан планировался на 12 октября 2016 года, но был отменен в связи с простудой.

По словам посла РК в Азербайджане Бейбита Исабаева, в текущем году также состоится ряд визитов представителей государственных структур и ведомств Казахстана в Азербайджан.