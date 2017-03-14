15 марта 2017 Г.
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Политика
Нурсултан Назарбаев прибыл в Акмолинскую область
14.03.2017 15:43
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Глава РК Нурсултан Назарбаев прибыл в Акмолинскую область, передает
пресс-служба Акорды.
«Нурсултан Назарбаев прибыл в Акмолинскую область», - говорится в сообщении.
Теги:
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Нурсултан Назарбаев
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Глава РК
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Акмолинская область
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Из ЕНПФ выделят 50 млрд тенге на поддержку железнодорожной отрасли. Таким образом в МИР планируют решить проблему нехватки грузовых вагонов и увеличить их экспорт. Как Вы к этому относитесь?
Положительно, пенсионные активы будут работать на развитие экономики Казахстана
Положительно, такие проекты принесут высокую доходность нашим пенсионным накоплениям
Отрицательно, высокий риск невозврата этих средств из-за коррупции и других проблем
Отрицательно, лучше вкладывать в более надежные и высокодоходные инструменты
Положительно, пенсионные активы будут работать на развитие экономики Казахстана
76
Положительно, такие проекты принесут высокую доходность нашим пенсионным накоплениям
20
Отрицательно, высокий риск невозврата этих средств из-за коррупции и других проблем
606
Отрицательно, лучше вкладывать в более надежные и высокодоходные инструменты
141
Цифра дня
Более 1
трлн тенге
Выделит Правительство РК для оздоровления банковского сектора
Цитата дня
Мы не видим никаких предпосылок для каких-то девальвационных ожиданий. То есть валютный. рынок стабилен, доллар в 2017 году будет находиться в районе 310−330 тенге
Ертай Салимов
Заместитель председателя правления Народного банка
Персоны
Компании
Киинов Ляззат Кетебаевич
Годунова Наталья Николаевна
Абдухалыков Фархат Шахафутдинович
SCAT Airlines
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