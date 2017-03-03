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Нурсултан Назарбаев рассказал, какие изменения ждут Парламент и Правительство

03.03.2017 11:15   1162   0

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев разъяснил, в каких условиях будут работать Правительство и Парламент с учетом конституционной реформы, сообщает МИА "КазИнформ".

«Во-первых, новый закон значительно усиливает роль Парламента в государственных делах, в том числе при формировании Правительства. Теперь будет записано, что Парламент является законодательной властью, раньше формулировка была - «осуществляет законодательные функции». То есть, теперь более четко. Повышается самостоятельность Правительства, которому передаются полномочия по непосредственному управлению экономикой», - рассказал Нурсултан Назарбаев на совместном заседании палат Парламента.

Кроме того, как отметил Назарбаев, усиливается роль Верховного суда как суда кассационной инстанции в защиту граждан, закладывается базовая основа прокуратуры, предусматривающая высший надзор за соблюдением законности представления интересов государства в суде.

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«Укрепляется система конституционного контроля. И самое важное, на конституционном уровне закрепляются гарантии неизменности нашей независимости, унитарности, территориальной целостности и формы правления, которые заложены в Конституции», - добавил президент.

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«По моему поручению Правительством подготовлен проект закона, который дополнительно передает от Президента исполнительным органам еще 35 полномочий. То есть 23 полномочия предусмотрены в Конституции и 35 - прописаны в законах, передаются Парламенту и Правительству», - также сообщил Назарбаев.

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Лидер нации пояснил, что они включают управление экономикой, финансами, госимуществом, а также административно-территориальными вопросами.

«Я убежден, сегодня мы имеем высокопрофессиональные ветви власти, способные брать на себя ответственность, самостоятельно принимать нужные стране решения», - резюмировал Глава государства.

Напомним, конституционные изменения, предусматривающие передачи ряда полномочий от Президента к Правительству и Парламенту, были инициированы самим главой государства Нурсултаном Назарбаевым. Конституционную реформу обсуждали всей страной. Свою точку зрения высказывали известные люди, члены Правительства, руководители государственных  ведомств, общественные деятели, представители всех политических партий, творческой интеллигенции, популярные спортсмены. Рабочая группа фиксировала все мнения, вопросы и предложения, которые звучали на встрече с людьми, публиковались в СМИ и интернете.

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Администрацией Президента были выделены специальные почтовые адреса, куда любой желающий мог присылать свои материалы.  В результате от казахстанцев поступило более 6 тыс. различных предложений, они затрагивают 63 статьи Конституции из 98 и охватывают все разделы основного закона. Предложения разноплановые и не ограничиваются только проектом, вынесенным на всенародное обсуждение. Значительное число обращений поступило по поправкам в 26-ю статью Конституции, многие просят не вносить изменения в 26-ю статью. В свою очередь, Президент также предложил оставить эту статью без изменений.

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