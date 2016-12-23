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Нурсултан Назарбаев стал Человеком года в России

23.12.2016 12:33   630   4

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев стал лауреатом премии "Человек года-2016", учрежденной Русским биографическим институтом, сообщает Федеральное агентство новостей

Премия, основанная в 1993 году, вручалась уже в 24-й раз, и в этот раз она посвящена 75-летию Победы под Москвой в 1941 году. Победителей премии выбирал экспертный совет по 14 номинациям. Мероприятие состоялось в Сергиевском зале храма Христа Спасителя.

Казахстанскому лидеру присвоена премия в номинации "Международные отношения" за выдающиеся достижения в международной политике и укрепление Евразийского экономического союза. Назарбаев не присутствовал на вручении премии, награда будет передана ему в особом порядке. 

Помимо Назарбаева, в номинации "Международные отношения" награду получает председатель КНР Си Цзиньпин за выдающиеся достижения в международной политике и укрепление дружественных связей с Россией. В номинации "Государственная деятельность" за укрепление позиций Российского государства к награде представлен президент РФ Владимир Путин

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В номинации "Лучший кинофильм года" премию получил фильм "28 панфиловцев", посвященный подвигу советских бойцов 316-й стрелковой дивизии под командованием генерала Панфилова, сформированной в Алма-Ате. Создатель фильма Андрей Шальопа, получая награду, так же высказался о том, что эта премия принадлежит всем тем, кто принимал участие в работе над кинокартиной — "начиная от тех, кто сделал добровольные пожертвования, а их более 30 тысяч человек, и заканчивая огромной съемочной группой". 

На мероприятии присутствовал политик, государственный деятель, член Коллегии по энергетике и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии Таир Мансуров. Он рассказал, что 4 октября в Астане в ходе XIII Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России этот фильм посмотрели Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев. Мансуров вручил Андрею Шальопа свою книгу "Казахстанцы защищают Москву", выпущенную 15 лет назад к 60-летию битвы под Москвой. Экспертный совет премии планировал также отметить лидера Кубинской революции Фиделя Кастро, которому в этом году исполнилось 90 лет. 
 

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