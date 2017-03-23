Нурсултан Назарбаев встретился с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев впервые прибыл в Казахстан в качестве главы государства. В Астане он встретился с президентом РК Нурсултаном Назарбаевым для обсуждения вопросов двустороннего сотрудничества, сообщает пресс-служба официального сайта президента РК.

"Казахстан желает нашему стратегическому партнеру, соседу и братскому народу Узбекистана, процветания и благополучия. В будущем мы рассчитываем на плодотворные отношения в рамках двусторонних контактов. В настоящее время уже проделана определенная работа по углублению межгосударственного партнерства. В частности, отмечается резкий рост торгового оборота между нашими странами, увеличилась пропускная способность наших границ, поставляются новые виды продукции", - заявил президент РК Нурсултан Назарбаев.

Глава государства обратил внимание, что сегодня в Астане проходит бизнес-форум с участием более 500 предпринимателей из Казахстана и Узбекистана. "На форуме предполагается подписание около 75 совместных контрактов на общую сумму порядка 1 млрд долларов США. Подобный форум проводится впервые в нашей истории. Основа наших взаимоотношений была заложена мной и первым Президентом Узбекистана Исламом Каримовым. Надеюсь, что мы продолжим эту добрую традицию в духе братских отношений, помогая друг другу.

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В свою очередь, Шавкат Мирзиеев поблагодарил Президента Казахстана за радушный прием. "Во время визита в Самарканд в прошлом году Вы сказали, что Казахстан с Узбекистаном всегда будет вместе. Эти слова послужили сближению двух стран, узбекский народ почувствовал плечо настоящего друга и брата.

Президент Узбекистана подчеркнул, что отношения между странами в настоящее время находятся на своем новом уровне развития, в том числе и в международной сфере. "Во многом, благодаря Вашему авторитету, Казахстан избран в качестве непостоянного члена Совета Безопасности ООН. Хотел бы заверить, что все Ваши начинания будут поддержаны Узбекистаном. Большое внимание сейчас уделяется региональному сотрудничеству. Надеюсь, что сегодняшние встречи послужат основой для дальнейшего эффективного взаимодействия между нашими странами".

Лидеры двух государств выразили надежду, что данный визит придаст новый импульс казахстанско-узбекскому сотрудничеству по широкому спектру направлений.