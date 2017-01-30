Нурсултан Назарбаев: За четверть века мы осуществили две модернизации

Нурсултан Назарбаев выступил с сообщением, о том, что 31 января будет опубликовано послание президента Казахстана к народу страны.

Как сообщил Глава государства, в нем будет изложено видение дальнейшего развития страны на новом этапе.

"За четверть века мы осуществили две модернизации. первое - это создание совершенного нового государства, на принципах рыночной экономики. Вторая модернизация - это стратегия 2030 и формирование столицы нашей родины - Астаны. Казахстан развивался ускоренными темпами и вошел в число 50 наиболее успешных стран.

Радикальные изменения технологического уклада в современном мире требуют от нас перехода к новой модели экономического роста. Поэтому мое послание народу будет посвещяно третьей модернизации Казахстана", - заявил Нурсултан Назарбаев.