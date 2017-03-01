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Глава РК готовится передать часть полномочий другим ветвям власти

01.03.2017 13:41   1281   0

Об изменениях в 23 статьях Конституции РК Назарбаев сообщил в ходе совещания по вопросам перераспределения полномочий между ветвями власти в Акорде, передает МИА «Казинформ».

«Для нас ясным является то, что основная политическая модель Казахстана будет сохранена. Президентская республика будет сохранена. Вместе с тем система государственного управления должна быть гибкой в соответствии  с требованиями времени», - сказал Нурсултан Назарбаев.

По итогам реформ ветви власти получат свои полномочия и будут работать независимо. В связи с этим каждая ветвь власти должна чувствовать свою ответственность.

"(...)В 23 статьи Конституции будут внесены изменения. Будут внесены 35 изменений в законы. Здесь хочу отметить, что все это  делается для передачи части полномочий Президента РК другим ветвям власти.(...) Потому что за 25 лет президентская форма власти  выполнила поставленные перед собой и народом цели», - добавил Нурсултан Назарбаев.

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Также, глава государства сообщил о том, что поправки в Конституцию будут вноситься через Парламент: «В нашей Конституции отмечено, что мы можем вносить изменения в Конституцию через референдум и через  Парламент. Это решает Президент. Поэтому я воспользовался своим конституционным правом. Мы не собираемся вносить больших изменений  в политическую систему власти. Учитывая необходимость и важность проводимой работы для страны, народа, я решил правильным внести изменения через Парламент».

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