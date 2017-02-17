ООН: Итоги встречи в Астане - существенный вклад в укрепление режима прекращения огня

Состоявшаяся в Астане 16-17 февраля встреча по Сирии стала существенным вкладом в укрепление режима прекращения огня и подготовку к межсирийским переговорам в Женеве, запланированным на 23 февраля, заявила на брифинге в Женеве пресс-секретарь спецпосланника генерального секретаря ООН Стаффана де Мистуры Яра Шариф.

"Спецпосланник приветствует итоги этой встречи как существенный вклад в укрепление режима прекращения огня и создание атмосферы, благоприятствующей проведению под руководством ООН официальных межсирийских переговоров, намеченных на 23 февраля в Женеве", - подчеркнула Шариф.

По ее словам, эмиссар ООН "очень высоко оценил" тот факт, что "делегации правительства Сирии и оппозиции участвовали в пленарной сессии, и что они подтвердили свою приверженность дальнейшему укреплению режима прекращения огня".

Де Мистура считает, что "члены совместной группы и сирийские стороны должны также сосредоточить внимание на мерах укрепления доверия, включая освобождение задержанных и похищенных, идентификацию пропавших без вести людей и содействие беспрепятственному доступу и свободному передвижению гражданских лиц".

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Как отметила Шариф, во встрече в Астане участвовала группа экспертов из женевского офиса эмиссара ООН. Эксперты "предоставляли техническую поддержку и делились опытом ООН, касающимся мониторинга и проверки мероприятий по прекращению огня", отметила пресс-секретарь.