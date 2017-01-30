Валюта нал
USD 327.50 328.15
RUB 5.54 5.57
EUR 352.00 353.00
Валюта бирж
USD/KZT
326.25
+0.008%
EUR/KZT
348.92
+0.007%
RUB/KZT
5.44
+0.006%
EUR/USD
348.92
+0.007%
EUR/CHF
348.92
+0.007%
EUR/JPY
348.92
+0.007%
GBP/USD
408.6
+0.009%
USD/CHF
326.25
+0.008%
USD/JPY
326.25
+0.008%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
USD/KZT EUR/KZT RUB/KZT
326.25 348.92 5.44
+0.008% +0.007% +0.006%
Рынки
Нефть Brent
55.43
-0.002%
Нефть WTI
53.04
-0.002%
Золото
1193.2
+0.002%
Серебро
15.16
-0.005%
Платина
979
+0.015%
Никель
115.83
-0.015%
Алюминий
1600.25
-0.007%
Пшеница
417.25
+0.002%
Зерно
364.5
-0.006%
Жилье Алматы
1062
-0.010%
Жилье Астана
999
+0.003%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
Нефть Brent Нефть WTI Золото
55.43 53.04 1193.2
-0.002% -0.002% +0.002%
Индексы
KASE
1380.46
+0.003%
Dow Jones
19796.4
+0.002%
Nasdaq
5412.54
-0.006%
FTSE 100
6890.42
-0.009%
S&P 500
2256.96
-0.001%
MICEX
2224.61
+0.007%
RTS
1145.98
+0.031%
DAX
11184.5
-0.002%
CAC 40
4760.77
-0.001%
Hang Seng
22410.2
-0.016%
Nikkei 225
19155
+0.008%
SCI300
3409.18
-0.025%
Ibovespa
59047
-0.025%
BSE Sensex
26515.2
-0.009%
FTSE/JSE
50527.9
-0.007%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
KASE Dow Jones Nasdaq
1380.46 19796.4 5412.54
+0.003% +0.002% -0.006%

Пан Ги Муну разрешили баллотироваться в президенты

30.01.2017 13:00   1111   0

Экспертная группа Национального собрания (Парламента) Южной Кореи пришла к выводу о том, что бывший генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун сможет занимать высокий государственный пост, несмотря на то, что одна из резолюций Генассамблеи всемирной организации рекомендует этого не делать, передают РИА Новости.

Как передало в понедельник из Сеула агентство Ренхап, Служба расследований Национального собрания (NARS) изучила резолюцию ГА ООН 1946 года, которую в качестве аргумента используют противники возможного выдвижения Пан Ги Муном кандидатуры на пост президента Республики Корея.

Доклад парламентской службы расследования утверждает, что резолюция лишь рекомендует бывшим генсекам ООН не занимать высоких государственных постов после отставки, но не запрещает это делать. Вместе с тем эксперты подтвердили, что действительно пока не было случаев, чтобы бывшие главы ООН из других стран занимали правительственные посты после ухода из организации.

Казахстан и Иран заключили соглашение о безвизовом режиме...
Дипломаты Казахстана и Ирана договорились о безвизовых поездках для граждан двух стран, которые путешествуют в группах, сообщает Tasnimnews.com. ...

Пан Ги Мун вернулся в этом месяце из Нью-Йорка после 10-летней работы на посту генсека ООН. Поскольку 9 декабря Парламент Южной Кореи объявил импичмент президенту страну Пак Кын Хе из-за крупного коррупционного скандала, Пан Ги Муна стали называть возможным кандидатом на пост президента.

Казахстан и Иран заключили соглашение о безвизовом режиме

 

Высказать свое мнение
Вопрос дня
25 января Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил о намерении перераспределить власть между ветвями гос.власти. Основная суть – президент отдает ряд своих полномочий парламенту и правительству. Как Вы это оцениваете?
  • Позитивно, это сбалансирует систему принятия важных решений

  • Позитивно, это распределит ответственность между ветвями власти

  • Негативно, это усложнит процесс принятия важных решений

  • Негативно, это усилит реальную власть отдельных чиновников

  • Позитивно, это сбалансирует систему принятия важных решений
    22

  • Позитивно, это распределит ответственность между ветвями власти
    21

  • Негативно, это усложнит процесс принятия важных решений
    13

  • Негативно, это усилит реальную власть отдельных чиновников
    35

Цифра дня
265
млрд долларов США
приток прямых иностранных инвестиций в экономику за годы независимости
Цитата дня
Мир вокруг нас меняется с беспрецедентной скоростью. Традиционные концепции общества оспариваются, и многие люди, понятно, ощущают отсутствие безопасности и даже угрозу
Клаус Шваб
Основатель форума в Давосе
Курсивъ в соцсетях
Новости партнеров
Loading...

Свежий курсивъ
в соцсетях: Вакансии Реклама Архив Реклама на сайте Реклама в газете Редакция
Сообщения и материалы делового информационного агентства «Курсив.kz» (зарегистрировано в комитете связи, информатизации и информации, Министерство по инвестициям и развитию РК, от 05.04.2016 за номером №15929-ИА) сопровождаются пометкой «Курсив.kz».
Отзывы и предложения Вы можете выслать по адресу: kursiv@kursiv.kz
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
© 2004-2017 Kursiv.kz . Все права зарегистрированы.
Яндекс.Метрика
Система Orphus
Войти на сайт
Через соц. сети:
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Забыли пароль?
Ваша оценка принята. Подождите...
Подождите...
Запись добавлена в избранное