Парламенту РК будут переданы все законодательные полномочия президента

Парламенту будут переданы все законодательные полномочия президента Казахстана, сообщил депутат мажилиса парламента РК Нуртай Сабильянов в ходе совместного заседания палат Парламента с участием Главы государства, передает МИА "КазИнформ".

«В соответствии с вносимыми в Конституцию изменениями и дополнениями некоторые полномочия президента будут переданы парламенту и правительству. В частности, парламенту будут переданы все законодательные полномочия президента. Это усилит роль парламента», - сказал Сабильянов.

По его словам, на правительство возложены полномочия по управлению экономикой, то есть, утверждению государственных программ, обеспечению их выполнения. Это повысит ответственность правительства перед народом, перед парламентом. Расширение контрольных функций парламента также окажет большое влияние, потому, что правительство будет докладывать парламенту о своих решениях, основных направлениях своей работы и парламент сможет влиять на принятие решений.

В целом, по мнению депутата, поправки, вносимые в Конституцию, окажут большое влияние на развитие страны.

ДНР объявила торговую блокаду Киеву