Партия премьер-министра Рютте лидирует на выборах в Нидерландах

Праволиберальная "Народная партия за свободу и демократию" (VVD), которую возглавляет премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, лидирует на парламентских выборах после подсчета 54% голосов избирателей, передает РИА Новости.

Согласно предварительным результатам, партия премьера получит 32 места в парламенте, крайне правая "Партия свободы" (PVV) во главе с Гертом Вилдерсом – 19 мандатов. Второе место с "Партией свободы" разделят "Христианско-демократический призыв" и "Демократы-66".

Ранее сообщалось, что Герт Вилдерс уже признал поражение на выборах. По его словам, "Партия свободы", известная своей жесткой политикой в отношении иммиграции, готова участвовать в переговорах по формированию коалиции.

Явка избирателей, по предварительным данным, составила 81%.

Нижняя палата парламента Нидерландов (генеральные штаты), избираемая на четыре года, состоит из 150 мест. Правительство страны формируется на основе парламентского большинства.