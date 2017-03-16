Партия Рютте победила на выборах в Нидерландах

По итогам подсчета 95% голосов, Народная партия за свободу и демократию побеждает на выборах и получит 33 места в парламенте, передает ТАСС.

"Теперь возможны лишь незначительные изменения", - констатировал телеканал. На данный момент подсчет голосов завершился в 366 из 388 муниципалитетах. Явка избирателей составила 77,7%.

Как отмечает НТК, партия Рютте лишилась восьми депутатских мандатов по сравнению с выборами 2012 года. Вместе с тем организация улучшила позиции по сравнению с опросами общественного мнения, который предрекали НПСД 26 мест.

На втором месте находится крайне правая Партия свободы Герта Вилдерса. Ожидалось, что эта политическая сила составит основную конкуренцию партии Рютте, однако борьбы как таковой не получилось. Вместе с тем, наблюдатели обращают внимание на тот факт, что по сравнению с 2012 годом правые популисты увеличили свое представительство в главном законодательном органе Нидерландов на пять мест.

Значительно увеличили свое присутствие в голландском парламенте "Зеленые левые" - с 4 до 14 мест. Партия труда (ПТ), в свою очередь, стала главным проигравшим, лишившимся 29 из 38 депутатских мандатов.