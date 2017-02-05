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Первую партию казахстанского зерна отправили из Китая во Вьетнам

05.02.2017 12:11   1249   0

Сегодня первая партия казахстанского зерна - 32 контейнера, 720 тонн - отправлена из восточнокитайского порта Ляньюньган во вьетнамский порт Хошимин, передает корреспондент МИА «Казинформ» в Китае.

«Мы все вместе являемся свидетелями важного события для двух стран, которого мы ждали очень долго. Благодаря тесному взаимодействию транспортных компаний РК и КНР, Казахстану впервые удалось осуществить экспорт казахстанской пшеницы во Вьетнам. Пилотная отправка зерна осуществлена дочерним предприятием АО «НК «КТЖ» - АО «KTZ Express» совместно с ООО «Китайско-казахстанская международная логистическая компания города Ляньюньган», - сказала на церемонии отправки зерна советник Посольства РК в КНР Сауле Нургалиева.

Председатель совета директоров ООО «ГК Порт Ляньюньган» Дин Жуй подчеркнул, что поставки казахстанского зерна во Вьетнам внесут большой вклад в дальнейшее развитие «Одного пояса, одного пути». По его словам, Китай готов поддерживать развитие транспортного коридора через Казахстан, а также наладить экспорт казахстанской продукции через территорию КНР в страны Юго-Восточной Азии. В перспективе стороны планируют по данному коридору осуществлять импорт в Казахстан плодовоовощной и другой продукции из стран ЮВА.

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Напомним, совместный казахстанско-китайский транспортно-логистический терминал в порту города Ляньюньган был создан в мае 2014 года по инициативе Президента РК Нурсултана Назарбаева. Терминал является совместным предприятием ООО «ГК Порт Ляньюньган» и «дочки» КТЖ - KTZ Express». Морпорт Ляньюньган входит в число 20 крупнейших портов мира с объемом перевалки 210 млн тонн, связан прямым железнодорожным сообщением с Казахстаном.

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