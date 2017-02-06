Посол в РФ: почетная ссылка или выверенная стратегия?

Указом главы государства Имангали Тасмагамбетов назначен послом Казахстана в Российской Федерации. Данное назначение оказалось довольно неожиданным. Место посла в РФ пророчили кому угодно, но только не Тасмагамбетову. И если обычно подобное назначение эксперты считают ссылкой политика, то в данном случае все не так просто.

Нежданно, негаданно

Указом главы государства Тасмагамбетов Имангали Нургалиевич был освобожден от должности заместителя премьер-министра Республики Казахстан в связи с переходом на другую работу.

Сообщается, что Имангали Тасмагамбетов назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Казахстана в Российской Федерации.

Отметим, что ранее должность посла Казахстана в России занимал Марат Тажин. Он был назначен первым заместителем руководителя Администрации президента Казахстана.

Назвать эту новость неожиданной, значит, ничего не сказать, ведь в должности заместителя премьер-министра Тасмагамбетов проработал совсем недолго. Кроме того, в одном из прошлых номеров «Курсив» политолог, директор по международным проектам Института национальной стратегии РФ Юрий Солозобов выделил нескольких казахстанских политиков, которые, по его мнению, могли получить данный пост. Среди них Самат Ордабаев, Касымжомарт Токаев и Даниал Ахметов. Однако назначение получил Тасмагамбетов. И, как оказалось, сам просил об этом главу государства.

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Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объяснил назначение Имангали Тасмагамбетова.

«Произведены некоторые кадровые изменения. Марат Тажин перешел в Аппарат Президента. В связи с этим я назначил послом Казахстана в Москве Имангали Тасмагамбетова, который многие годы работал рядом со мной, при этом было учтено его личное пожелание поработать именно на этой позиции и именно в Москве. Я думаю, это хорошее решение, потому что Москва — наш основной партнер, близкий сосед и союзник, там должен быть человек солидный, знающий обстановку, как в Казахстане, так и в России. Думаю, что все это будет во благо наших дел, во благо страны», — сказал президент в своем заявлении.

Главное - вернуться, как Тажин

«В кадровом royal flush И.Тасмагамбетова дипломатического опыта еще не было, - написал на своей странице в Фейсбуке политолог Досым Сатпаев. - Очередной дебют, как с должностью министра обороны несколько лет назад. А, так, в принципе, уже все протестировал. И если сравнивать его нынешнее назначение с той позицией вице-премьера (даже не первого), которую он оставляет, то эта кадровая рокировка, возможно, ему на пользу. Хотя, с точки зрения бюрократической иерархии является понижением. Но вместо мальчика для битья в роли вице-премьера (тем более после решения президента перевесить всю ответственность за социально-экономическую политику на правительство), лучше быть глазами и ушами номер один у северного соседа».

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К тому же, по мнению Сатпаева, это хорошая возможность переждать очередную бурю внутри элиты. Судя по всему, последние аресты внутри нее были еще цветочками. «Нервозность нарастает. Многих чиновников, наверное, напрягло желание президента найти "пятую колонну" в структурах государственной власти, а также решение создать специальную комиссию для рассмотрения фактов преступного и халатного отношения к государственным средствам, - пишет политолог. - Другой вопрос, как и когда он вернется? Как Н. Абыкаев или М. Тажин ближе к трону прямиком из Москвы. Или как А. Мусин с посольской должности на покой. У И.Тасмагамбетова противников внутри элиты немало. Но и в союзниках его также хотели бы видеть многие. Пока не ясно, какой из этих лагерей поддерживает номер 1».

Как отмечает Досым Сатпаев, единственным серьезным минусом любой посольской должности является то, что она временно отдаляет влиятельного игрока от участия в определении внутренней политики страны. Сейчас же в условиях подготовки к транзиту власти это больше минус, чем плюс.

Тасмагамбетов в выигрыше

Мнение по поводу назначения Тасмагамбетова высказал на своей странице и политолог Казбек Бейсебаев. «Россия для нас важная во всех отношениях страна. Туда послами назначают весомых политиков и близких к президенту людей. Бывший премьер-министр, бывший государственный секретарь, бывший руководитель Администрации президента, бывший аким Алматы, бывший аким Астаны, бывший министр обороны и бывший заместитель премьер-министра Имангали Тасмагамбетов как раз является таким человеком, - считает Бейсебаев. - Назначение послом Казахстана в Москву можно считать очередной рокировкой, но в реальности его отдаляют от политической жизни в стране и это похоже на почетную ссылку».

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Политолог Султанбек Султангалиев также написал на своей странице в Фейсбуке о том, что власть не устает удивлять казахстанцев решениями в кадровой политике.

«…если сенсацией января стало возвращение Марата Тажина в Ак Орду, то сенсацией февраля стала новая должность Имангали Тасмагамбетова, - отмечает он. - Есть три общеизвестных факта, из которых необходимо исходить при осмыслении данной новости: 1) текущая реализация транзита власти; 2) обострение клановых войн; 3) популярность Тасмагамбетова среди населения. В сущности, противникам Тасмагамбетова удалось устранить его из Ак Орды, и это можно расценивать как победу, но только лишь тактическую.

Стратегически Тасмагамбетов выигрывает от своего нового назначения: 1) своевременный уход с расстрельной должности вице-премьера курировавшего социальный сектор в правительстве политических камикадзе Б.Сагинтаева; 2) вероятность прекращения информационных атак со стороны конкурентов или по крайней мере снижение их активности; 3) возможность обновления личных связей с влиятельным российским истеблишментом».

Как считает координатор проектов по внешней политике ИМЭП Аскар Нурша, назначение Тасмагамбетова послом в Россию – это знак доверия со стороны президента и свидетельство возросшего значения России во внешней политике Казахстана.

«Он заменит Марата Тажина, который, кстати, также не был карьерным дипломатом. Их объединяет общая черта – оба являются политическими тяжеловесами и входят в круг ближайших соратников президента, обладая, что немаловажно, большим политическим и административным опытом. По тому факту, кого руководство страны отправляет в качестве посла, в стране пребывания оценивают степень приоритетности двусторонних отношений. Таким образом, кого Казахстан отправляет в Москву представлять интересы страны и вести доверительный диалог от имени руководства страны, имеет большое политическое значение», - комментирует собеседник «Къ».

Эксперт отмечает, что назначение главами дипломатических представительств государственных и политических деятелей, наряду с кадровыми дипломатами, - широко распространенная общемировая практика. Высокий процент политических назначенцев наблюдается и в США, где на дипломатические посты могут получить назначение соратники избранного президента по политической партии или его советники. Возьмем, например, фигуру нового госсекретаря США, который долгие годы проработал в крупной нефтяной компании. В Казахстане, например, послами побывали Мухтар Шаханов (Кыргызстан) и Мурат Ауэзов (Китай).

«Еще один принципиальный момент – многие государственные деятели в нашей республике прошли практически все ступени карьерного роста внутри страны, занимая посты министров, в президентской администрации, руководстве областей и городов республиканского значения. Но не многие из них обладают внешнеполитическим опытом и могут себе в копилку записать общение с зарубежными лидерами. Поэтому опыт посла, думаю, ценен и с этой стороны», - заключил Аскар Нурша.

СПРАВКА

Имангали Нургалиевич Тасмагамбетов родился 9 декабря 1956 года. В 1979 году окончил естественно-географический факультет Уральского педагогического института имени А. С. Пушкина (учитель географии и биологии). Кандидат философских наук. Доктор политических наук.

1973−1974 годы — тренер детско-юношеской спортивной школы села Махамбет Гурьевской области;

С 1979 года — учитель географии и биологии Махамбетской средней школы Гурьевской области;

С 1979 года — заведующий организационным отделом Махамбетского райкома ЛКСМ Казахстана, заведующий кабинетом комсомольской работы, заведующий отделом комсомольских организаций Гурьевского обкома ЛКСМ Казахстана;

1983−1985 годы — первый секретарь Гурьевского горкома ЛКСМ Казахстана;

1985−1986 годы — заведующий организационным отделом Гурьевского горкома Компартии Казахстана;

1986−1988 годы — первый секретарь Гурьевского обкома ЛКСМ Казахстана;

1988−1989 годы — заведующий отделом рабочей молодёжи, отделом социально-экономических проблем молодёжи ЦК ЛКСМ Казахстана, секретарь ЦК ЛКСМ Казахстана;

1989−1990 годы — первый секретарь ЦК ЛКСМ Казахстана;

1990−1991 годы — народный депутат Верховного Совета Казахской ССР;

1991−1993 годы — председатель Государственного комитета Республики Казахстан по делам молодёжи;

1993−1995 годы — помощник Президента Республики Казахстан;

1995−1997 годы — заместитель премьер-министра Республики Казахстан;

С 1997 года — заместитель премьер-министра — министр образования и культуры Республики Казахстан;

С 1997 года — заместитель руководителя Администрации Президента Республики Казахстан — заведующий организационно-контрольным отделом Администрации Президента Республики Казахстан;

1998−1999 годы — первый помощник Президента Республики Казахстан;

1999−2000 годы — аким Атырауской области;

2000−2002 годы — заместитель премьер-министра Республики Казахстан;

2002−2003 годы — премьер-министр Республики Казахстан;

2003−2004 годы — государственный секретарь РК;

В 2004 году был назначен руководителем Администрации Президента РК;

С декабря 2004 по апрель 2008 года— аким города Алматы;

С 4 апреля 2008 по 21 октября 2014 года — аким города Астана;

С 22 октября 2008 года — председатель Астанинского городского филиала НДП «Нур Отан»;

С 22 октября 2014 года по 13 сентября 2016 года — министр обороны РК;

С 2016 по 2017 годы — заместитель премьер-министра Республики Казахстан.