Постпреды России и США настроены на тесное взаимодействие

Постоянные представители Российской Федерации и США при ООН намерены тесно взаимодействовать в соответствии с настроем столиц. Об этом заявил пресс-секретарь постоянного представительства России при ООН Федор Стрижижовский, сообщает РИА-Новости.

Первая встреча постпредов РФ и США Виталия Чуркина и Никки Хейли состоялась в пятницу в Нью-Йорке.

"Российский постпред принял Никки Хейли в своей резиденции. С обеих сторон было выражено намерение тесно взаимодействовать в ООН в соответствии с настроем своих столиц", — сообщил Федор Стрижижовский.

Бывшая губернатор Южной Каролины Никки Хейли была утверждена сенатом США на министерскую должность постоянного представителя США при ООН 25 января. Миссия США при ООН 30 января сообщила о первых встречах и телефонных звонках Хейли. Так, она встретилась с постпредами Великобритании, Франции (постоянные члены СБ), а также с постредом Украины при ООН. Хейли также провела телефонный разговор с постпредом Израиля.