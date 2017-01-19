Председатель КНР рассказал о планах Китая в отношении Москвы и Вашингтона

Председатель КНР Си Цзиньпин рассказал о целях Китая в отношении США и России. По его словам, с Вашингтоном Пекин будет пытаться построить «новую модель» отношений, а с Москвой — «стратегическое партнерство».

Председатель КНР Си Цзиньпин во время своего выступления в ООН в Женеве заявил: «Мы будем всеми силами пытаться построить новую модель отношений с США, а также всестороннее стратегическое партнерство с Россией, партнерство ради мира, роста, реформ между различными цивилизациями Европы», — сказал он. Кроме того, добавил он, Китай будет стремиться и к «единству и кооперации» со странами БРИКС.

«Мы всегда ставим права и интересы человека выше всего остального», — отметил он, добавив, что Китай «никогда не будет стремиться к экспансии или гегемонии». «Большие страны должны относиться к странам поменьше как к равным вместо того, чтобы вести себя как гегемон, диктующий свою волю другим», — добавил Си Цзиньпин.

Как отмечает Reuters, председатель КНР, выступая в ООН, ставил себе целью «подчеркнуть интерес Китая в том, чтобы играть сотрудническую роль в международных делах».

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Ранее Си Цзиньпин встретился с вице-президентом США Джо Байденом на полях Всемирного экономического форума в Давосе (Швейцария). Во время встречи председатель КНР заявил, что миру требуются «стабильные отношения» между двумя странами.