Премьер-министр РК призвал страны ЕАЭС объединить усилия

Еще одним элементом укрепления взаимодействия в союзе премьер-министр Казахстана назвал вопросы создания наилучших условий для производителей и бизнеса, передает МИА "Казинформ".

ЕАЭС за более чем два года состоялся как эффективное интеграционное объединение. «Но эти годы были непростыми для наших стран. Сказывается влияние внешних факторов, нестабильность глобальных финансовых и товарных рынков. В связи с чем, объем ВВП союза снизился на 0,7%. Наш взаимный товарооборот снизился на 11%. В такой период важно консолидировать общие усилия по укреплению взаимодействия, формированию новых эффективных инструментов для наращивания торговли между нашими странами», - сказал Сагинтаев на заседании и призвал страны ЕАЭС объединить усилия для наращивания торговли Межправительственного совета в «расширенном» составе в Бишкеке. Ключевым направлением в этой деятельности становятся вопросы устранения барьеров и ограничений, отметил премьер.

«Эту работу необходимо осуществлять системно и поэтапно. Комиссией и экспертами государств уже проделана значительная работа в этом направлении. Согласован реестр из более чем 60 барьеров и ограничений. В дальнейшем будут разработаны дорожные карты по их устранению. Это позволит значительно упростить доступ для наших предприятий на общие рынки, а также создаст дополнительные условия для их развития», - считает Сагинтаев.

«Предприниматели ЕАЭС ожидают большого позитивного эффекта от интеграции, создания общих рынков. Поэтому очень важно добиться качественной, эффективной и необременительной для бизнеса регуляторной практики в тех сферах, где мы договорились осуществлять единое регулирование, так называемые «общие правила игры», - отметил Сагинтаев.

«В этой связи, бизнес наших стран ожидает скорейшего принятия Таможенного кодекса, который включает положения об упрощении таможенных процедур, электронном декларировании с переносом акцента на посттаможенный контроль. Мы надеемся, что уже в ближайшее время кодекс будет подписан всеми странами и до конца этого года вступит в силу», - сообщил глава Кабмина.

«Мы считаем, что для успеха нашего интеграционного объединения важно динамичное и поступательное развитие каждой из наших стран. Поэтому мы подтверждаем намерения по поддержке Кыргызской Республики для адаптации к условиям ЕАЭС. Мы в декабре подписали соглашение и протокол о выделении соответствующей помощи Кыргызской Республике», - напомнил премьер Казахстана.

ФОТО: premierminister.kz