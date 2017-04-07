Премьер-министр РК провел совещание по формированию комплексной экспортной стратегии

Сегодня в Үкімет үйі премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев в рамках реализации Послания главы государства «Третья модернизация Казахстан: глобальная конкурентоспособность» провел совещание по вопросам формирования комплексной экспортной стратегии.

В ходе совещания обсужден проект программы по развитию экспорта «Национальная экспортная стратегия», разработанный с учетом требований в рамках членства Казахстана в ВТО и ЕврАзЭС и направленный на развитие несырьевого экспорта.

По итогам совещания Б.Сагинтаев дал ряд конкретных поручений ответственным государственным органам, а также, по согласованию, НПП «Атамекен».