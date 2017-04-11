Президент Грузии посетит Казахстан

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили посетит с официальным визитом Казахстан. Об этом сегодня после церемонии вручения верительных грамот президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву сообщил чрезвычайный и полномочный посол Грузии в РК Зураб Абашидзе, передает МИА "Казинформ".

«Решается вопрос о том, что президент Грузии Георгий Маргвелашвили посетит Астану 29-30 июня, это внесет дополнительный вклад в наши политические, торгово-экономические, инвестиционные, гуманитарно-культурные отношения», - сказал он на брифинге. В свою очередь, Нурсултан Назарбаев отметил, что Казахстан уделяет особое внимание развитию двусторонних отношений с Грузией.

«Мы заинтересованы в дальнейшем диалоге с Тбилиси по всем отраслям и на всех уровнях. Это один из основных наших партнеров на Кавказе. Сам город Тбилиси является для нас взаимовыгодным партнером, так как стоит на торгово-экономическом пути. В рамках предстоящего визита президента Грузии Георгия Маргвелашвили в Астану я надеюсь на обсуждение широкомасштабных вопросов и определения новых перспектив направления двусторонних взаимодействий», - сказал Нурсултан Назарбаев. Отметим, что Зураб Абашидзе ранее работал заместителем министра юстиции, был депутатом Парламента Грузии.