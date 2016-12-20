Президент поблагодарил Умирзака Айтбаева за вклад в развитие казахского языка

Глава государства Нурсултан Назарбаев встретился с общественным деятелем Умирзаком Айтбаевым.

Во время встречи в алматинской резиденции президента Айтбаев рассказал главе государства о деятельности международного общества «Қазақ тiлi», подчеркнув значимую роль государства в поддержке казахского языка.

Нурсултан Назарбаев поблагодарил общественного деятеля за его вклад в развитие государственного языка.

В свою очередь, ветеран отметил неоценимый вклад Нурсултана Назарбаева в укрепление независимости нашей республики, улучшение благосостояния населения.