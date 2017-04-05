Президент Туркменистана посетит Казахстан с официальным визитом

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов прибудет в Казахстан с официальным визитом, сообщил министр иностранных дел РК Кайрат Абдрахманов.

«Недавний визит президента Узбекистана в Казахстан прошел успешно. Скоро к нам приедет президент Туркменистана. Визит состоится в Астану. Таким образом, можно видеть, что политическая жизнь нашей страны насыщена крупными событиями», - сказал Абдрахманов.

Министр также выразил уверенность в том, что государства, которые примут участие в выставке ЭКСПО-2017, смогут показать свои достижения на высоком уровне. Отметим, встреча в МИД посвящена презентации государственной программы развития агропромышленного комплекса на 2017-2021 годы представителям дипломатического корпуса.