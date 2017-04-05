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Президент Туркменистана посетит Казахстан с официальным визитом

05.04.2017 11:40   610   0

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов прибудет в Казахстан с официальным визитом, сообщил министр иностранных дел РК Кайрат Абдрахманов.

«Недавний визит президента Узбекистана в Казахстан прошел успешно. Скоро к нам приедет президент Туркменистана. Визит состоится в Астану. Таким образом, можно видеть, что политическая жизнь нашей страны насыщена крупными событиями», - сказал Абдрахманов.

Министр также выразил уверенность в том, что государства, которые примут участие в выставке ЭКСПО-2017, смогут показать свои достижения на высоком уровне. Отметим, встреча в МИД посвящена презентации государственной программы развития агропромышленного комплекса на 2017-2021 годы представителям дипломатического корпуса.

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Вопрос дня
С 1 июля 2017 года в Казахстане вступит в действие обязательное медицинское страхование, согласно которому работник и работодатель к 2020 году должны выплачивать 5% (2% и 3% соответственно) от своих доходов в ФСМС. Как Вы к этому относитесь?
  • Позитивно, это позволит дофинансировать систему здравоохранения и повысит качество мед.услуг

  • Позитивно, это позволит экономить гос.средства на здравоохранение

  • Негативно, многие люди не будут страховаться и не получат мед.помощь

  • Негативно, это увеличит налоговую нагрузку на работодателей, и они будут от нее уклоняться

  • Позитивно, это позволит дофинансировать систему здравоохранения и повысит качество мед.услуг
    48

  • Позитивно, это позволит экономить гос.средства на здравоохранение
    9

  • Негативно, многие люди не будут страховаться и не получат мед.помощь
    148

  • Негативно, это увеличит налоговую нагрузку на работодателей, и они будут от нее уклоняться
    156

Цифра дня
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млрд долларов США
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Цитата дня
Мы не видим никаких предпосылок для каких-то девальвационных ожиданий. То есть валютный рынок стабилен, доллар в 2017 году будет находиться в районе 310−330 тенге
Ертай Салимов
Заместитель председателя правления Народного банка
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