Президент Южной Кореи в воскресенье покинет занимаемую должность

10 марта Конституционный суд Южной Кореи утвердил импичмент Пак Кын Хе, за который еще в конце прошлого года проголосовали депутаты парламента. Однако на протяжении выходных Пак Кын Хе не покидала государственную резиденцию. Как отмечает Ренхап, это время потребовалось для подготовки ее дома, где она проживала в период с 1990 по 2013 год. Там, в частности, налаживали работу котла, а также готовили комнату для охраны.

После объявления импичмента Пак Кын Хе лишается президентской неприкосновенности и теряет иммунитет от уголовного преследования. Это позволит южнокорейской прокуратуре допросить Пак Кын Хе по многим интересующим следствие вопросам, в частности по громким коррупционным делам ее близкой подруги Чхве Сун Силь и фактического главы группы компаний Samsung Ли Чжэ Ёна.

Политический скандал вокруг Пак Кын Хе разгорелся в октябре 2016 года, когда в печати появились сведения о влиянии на главу государства со стороны ее подруги Чхве Сун Силь. Расследование скандала показало, что на протяжении нескольких лет Чхве Сун Силь была посвящена в детали государственного управления и вмешивалась в ход принятия политических решений. Кроме того подруга президента оказывала давление на ряд компаний с целью перечисления ими десятков миллионов долларов в подконтрольные ей фонды. Южнокорейская оппозиция утверждает, что Пак Кын Хе была вовлечена в коррупционные схемы Чхве Сун Силь или как минимум была в курсе происходящего.

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Досрочные выборы нового президента, согласно закону, состоятся в течение последующих 60 дней после утверждения импичмента его предшественника.