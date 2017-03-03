Президент Казахстана сохранит за собой право объявлять мораторий

Изменения в Конституцию не затронут право президента Казахстана объявлять мораторий, заявил руководитель администрации президента Адильбек Джаксыбеков.

«Действующая Конституция давала право президенту издавать законы или указы, имеющие силу закона. Проект поправок в пункт 2 статьи 45 Конституции предлагает исключение этого права. Но, между тем, известно, что за годы независимости президент трижды вводил моратории, которые в период кризисов существенно поддержали предпринимателей, некоторых из них спасали даже от разорения. У бизнеса сегодня есть определенные сомнения. Сохранится ли возможность президента объявлять мораторий и на основании каких норм?», - обратился депутат мажилиса РК Азат Перуашев к руководителю администрации президента.

Адильбек Джаксыбеков заверил, что такое право у президента сохраняется. «Согласно Конституции, статьи 45, пункта 1, Президент республики на основе исполнения Конституции и законов издает указы и распоряжения, имеющие обязательную силу на всей территории страны. И все упомянутые вами моратории именно устанавливаются такими указами. Это право у Президента сохраняется», - пояснил Джаксыбеков.

ДНР объявила торговую блокаду Киеву