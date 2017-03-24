Президенты Казахстана и Узбекистана подписали ряд стратегических документов между странами

В рамках государственного визита президента Узбекистана Шавката Мирзиеева в Казахстан, главы государств подписали ряд стратегических документов между странами.

Нурсултан Назарбаев и Шавкат Мирзиеев подписали совместную декларацию об углублении стратегического сотрудничества и укреплении добрососедских отношений между Казахстаном и Узбекистаном.

Также была подписана Стратегия об экономическом сотрудничестве на 2017−2019 годы и ряд Протоколов: о внесении изменений и дополнений в соглашение во избежание двойного налогообложения на доход и имущество, о внесении изменений и дополнений в соглашение о международном автомобильном сообщении.

Президенты завизировали Соглашение между Правительством РК и Правительством РУ о межрегиональном сотрудничестве.

Главами внешнеполитических ведомств была подписана и Программа сотрудничества между министерствами иностранных дел Республики Казахстан и Республики Узбекистан на 2017−2018 годы.

Кроме того, подписано Соглашение о военном сотрудничестве между министерствами обороны РК и РУ.