Работу государственных органов в РК будут оценивать независимые эксперты

С 2017 года вводится институт внешней независимой оценки, в рамках которого предусматривается привлечение общественных советов и независимых экспертов к оценке работы государственных органов, публикация итогов оценки на интернет-портале, оптимизация 5 направлений оценки до 3 блоков, передает пресс-служба МНЭ РК.

30 марта в Комитете по финансам и бюджету Мажилиса Парламента РК состоялся круглый стол на тему «О ходе реализации Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования бюджетного законодательства», на котором с докладом выступила вице-министр национальной экономики Абылкасымова М. Е.

В своём выступлении представитель МНЭ обратила внимание депутатов на принятые меры по совершенствованию Системы государственного планирования в рамках реализации плана нации – 100 конкретных шагов.

С 2016 года в рамках реализации 91 шага Плана нации для закрепления персональной ответственности за достижение результатов деятельности внедрены ключевые целевые индикаторы, которые закреплены в меморандумах, заключенных между Премьер-Министром и министрами, а также акимами, и между Руководителем Администрации Президента и первым руководителем государственного органа.

Главой государства одобрены 7 ключевых индикаторов для Правительства.

В рамках 92 шага в 2015 году сокращено количество государственных программ с 10 до 8, утверждены 5 правительственных программ, усилены требования к разработке новых государственных и правительственных программ.

В целях ориентирования деятельности госорганов на результаты изменены форматы стратегического плана, программ

развития территорий и Бюджетной программы, а также работы Республиканской бюджетной комиссии.

В рамках 93 шага создана нормативная база для внедрения новой модели Системы оценки работы государственного аппарата.