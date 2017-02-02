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Рекс Тиллерсон стал 69-м госсекретарем США

02.02.2017 09:20   802   0

Вице-президент США Майкл Пенс вечером в среду привел к присяге Рекса Тиллерсона, который стал 69-м госсекретарем США. Церемония прошла в Белом доме в присутствии президента страны Дональда Трампа.

"Этот человек пользуется уважением во всем мире. Но теперь начинается его самое важное путешествие", - сказал Трамп. Он еще раз выразил уверенность в том, что все страны имеют право защищать свои национальные интересы. Призвание США, на его взгляд, заключается в том, чтобы содействовать укреплению стабильности и безопасности в мире.

Ранее Сенат Конгресса США одобрил решение назначить Тиллерсона новым руководителем Госдепартамента. "За" высказались 56 сенаторов, "против" - 43. Предложенного Трампом кандидата поддержали преимущественно республиканцы, демократы не согласились с выбором главы государства.

Тиллерсон ранее возглавлял одну из крупнейших нефтегазовых компаний США и мира - ExxonMobil. Его предшественником на посту главы американской дипломатии был (с 2013 года) демократ Джон Керри.

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