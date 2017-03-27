РФ и США отказались от переговоров в ООН о запрещении ядерного оружия

Межправительственные переговоры по разработке конвенции о запрещении и полной ликвидации ядерного оружия начинаются в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Первый этап конференции продлится до 31 марта и пройдет без участия России, которая выступает против принятия договора наряду с другими ядерными державами, в том числе США, Великобританией и Францией, сообщает ТАСС.

Решение о подготовке конвенции было принято Генеральной Ассамблеей ООН в декабре прошлого года. Соответствующую резолюцию поддержали более 113 государств, в то время как РФ и еще 35 стран проголосовали против. При этом Китай стал единственным из пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН, кто воздержался в ходе голосования. Резолюция постановляла провести конференцию с целью выработки "юридически обязывающего инструмента для запрещения ядерного оружия, который приведет к его полной ликвидации".

В феврале в штаб-квартире ООН прошла однодневная подготовительная сессия конференции, на которой обсуждались организационные вопросы, в том числе касающиеся программы форума и участия в нем представителей гражданского общества. Переговоры непосредственно по тексту готовящегося соглашения пройдут в два этапа - с 27 по 31 марта и с 15 июня по 7 июля. По итогам дискуссий планируется подготовить доклад для Генассамблеи, к которому, как ожидается, будет приложен проект конвенции.

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Переговоры без участия ядерных держав

Ядерные державы, в том числе Россия и США, изначально выступали против идеи принятия конвенции, запрещающей ядерное оружие. Как заявил журналистам в октябре прошлого года директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Михаил Ульянов, концепция, предложенная соавторами резолюции Генассамблеи, бессмысленна. "Все это напоминает нонсенс, потому что неядерные страны будут запрещать то, чем не располагают", - отметил он. Ульянов выразил мнение, что "это во многом политико-пропагандистская акция", и никто не просчитывал, какие последствия она будет иметь для Договора о нераспространении ядерного оружия.

28 февраля заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя предстоящие дискуссии в ООН, выступил за укрепление сотрудничества между ядерными державами. "Мы исходили и будем дальше исходить из того, что ядерное оружие представляет собой фактор поддержания стабильности, фактор, обеспечивающий международную безопасность и гарантирующий нашу безопасность, оберегающий мир от самых ужасающих конфликтов", - подчеркнул он.

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В свою очередь в администрации США заявили, что будут убеждать остальные страны выступать против принятия конвенции. "Мы думаем, что такой договор в конечном итоге не будет подразумевать уничтожение ни одной единицы ядерного оружия", - сказал представитель Совета национальной безопасности при Белом доме Кристофер Форд. "Такой запрет не будет способствовать поддержанию мира и безопасности во всем мире", - уверен он.

От участия в конференции отказалась КНДР, в МИД которой заявили, что стране "необходимо укреплять свой военный потенциал сдерживания, включая ядерные силы", перед лицом угрозы, исходящей от США и Южной Кореи. Кроме того, не приедут на форум делегации ряда неядерных государств, в том числе Австралии. Как сообщили в МИД страны, предлагаемая конвенция о запрете ядерного оружия "не предлагает практического пути к эффективному разоружению", и краеугольным камнем международной безопасности остается режим ядерного сдерживания.

В секретариате ООН спокойно отнеслись к отказу ядерных держав от участия в конференции, выразив надежду, что они подключатся к переговорам на более позднем этапе. "Мы надеемся, что участники форума придут к согласию насчет усилий, нацеленных на то, чтобы положить конец угрозе, исходящей от ядерного оружия. Мы приветствуем начало любых переговоров и надеемся, что все государства - члены ООН будут взаимодействовать в духе доброй воли", - заявил заместитель официального представителя генсека Фархан Хак.

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Поддержка со стороны НПО и научных кругов

За принятие конвенции активно выступают неправительственные организации (НПО) и представители академических кругов. В преддверии открытия конференции ООН более 2 тыс. ученых подписали открытое письмо. В нем они призвали участников форума ликвидировать угрозу, исходящую от ядерного оружия, арсеналы которого в мире насчитывают около 14 тыс. боезарядов.

"Ученые несут особую ответственность за ядерное оружие, так как именно ученые изобрели его и обнаружили, что его применение влечет значительно намного более ужасающие последствия, чем первоначально считалось", - говорится в письме. Среди подписавших его - члены Российской академии наук, в том числе профессор Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений имени Е. М. Примакова (ИМЭМО РАН) Владимир Барановский. Письменное обращение в понедельник будет вручено костариканке Элейн Уайт Гомес, которая председательствует на конференции.

Подпись под письмом поставил бывший министр обороны США Уильям Перри, который выразил убежденность, что "вероятность ядерной катастрофы сегодня выше, чем во время холодной войны". "С учетом непредсказуемой ситуации в мире сейчас как никогда важно провести переговоры о запрещении ядерного оружия, а также превратить эти переговоры в подлинно глобальное усилие", - заявил в свою очередь норвежский профессор Эдвард Мозер, являющийся лауреатом Нобелевской премии по физиологии и медицине 2014 года.

В настоящее время Россия и США обладают крупнейшими ядерными арсеналами, насчитывающими в общей сложности более 3 тыс. боезарядов, готовых к нанесению удара. В так называемый ядерный клуб также входят Великобритания, Индия, Китай, КНДР, Пакистан и Франция.

Кроме того, считается, что ядерным оружием и средствами его доставки располагает Израиль. Власти еврейского государства официально не подтверждают, но и не опровергают сообщения о наличии у него ядерного оружия. Как отмечается на официальном сайте Службы внешней разведки РФ, к настоящему времени Израиль мог произвести "от 100 до 200 боезарядов".