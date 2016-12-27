Россия и Казахстан подписали соглашение о Байконуре

По итогам встречи Владимира Путина и Нурсултана Назарбаева, стороны подписали концепцию дальнейшего сотрудничества на комплексе "Байконур".

Документ с российской стороны подписал вице-премьер Дмитрий Рогозин, со стороны Казахстана - первый вице-премьер республики Аскар Мамин, сообщают Вести.



Стороны также внесли изменения в соглашение о статусе города Байконур, порядке формирования и статусе его органов исполнительной власти от 23 декабря 1995 г. Свои подписи под протоколом о внесении изменений в соглашение поставили гендиректор госкорпорации "Роскосмос" Игорь Комаров и министр оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана Бейбут Атамкулов.



Космодром Байконур был передан России в аренду сроком на 20 лет в 1994 г. В 2004 г. аренда была продлена до 2050 г. Всего с Байконура осуществлено почти 5 тыс. стартов различных ракет, в том числе около 3 тыс. - космического назначения.



Новое соглашение по сотрудничеству позволит успешно развивать взаимодействие в космической сфере, заявил Назарбаев на встрече с Путиным. "И мы сейчас новую "дорожную карту" на восемь лет - до 2025 года (утверждаем), новая средняя ракета... Это будет основной фишкой российско-казахстанского сотрудничества на Байконуре для дальнейшего использования, для всех других вопросов", - заявил Назарбаев, передает ТАСС.



Ранее в декабре вице-премьер Дмитрий Рогозин посетил Астану, где в ходе переговоров были согласованы предложения сторон относительно будущего Байконура и российско-казахстанского совместного предприятия "Байтерек".

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