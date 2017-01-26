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Россия предложила создать курдскую автономию на территории Сирии

26.01.2017 09:53   527   0

На переговорах в Астане российская делегация передала сирийской оппозиции проект Конституции страны. В числе предложений — создание автономии курдов и перераспределение полномочий президента в пользу парламента, сообщает РБК.

По итогам переговоров по сирийскому урегулированию в Астане спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев сообщил, что российская делегация передала представителям вооруженной сирийской оппозиции проект Конституции страны, которую подготовили российские специалисты. Подробностей российских предложений Лаврентьев тогда не предоставил. 

Источник, близкий к делегации вооруженной оппозиции, которая присутствовала на переговорах в Астане, передал текст проекта поправок в Конституцию Сирии, состоящий из 27 пунктов. Ранее новостное агентство Aletihadpress со ссылкой на активистов опубликовало статью о предлагаемых российской стороной изменениях, которые совпадают с теми, что были переданы РБК.

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова содержание российских предложений не раскрыла. Однако она отметила в беседе с РБК, что цель российских предложений — запустить межсирийский диалог. «Мы никому ничего не навязаем и неоднократно повторяли, что будущее устройство Сирии — в руках самих сирийцев. Со своей стороны делаем все, чтобы помочь им начать диалог», — заявила Захарова.

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В предложенном российской стороной проекте предлагается исключить слово «арабская» из полного названия страны. Вместо Сирийской Арабской Республики страна, в случае одобрения российского варианта, будет носить официальное название Сирийская Республика. Предлагается также отменить положение Конституции, согласно которому «исламское право должно быть основным источником законодательства». Кроме этого, согласно проекту, президент страны не обязан быть мусульманином, как этого требует действующая редакция основного закона Сирии.

Кандидат на пост президента республики, как и в действующей Конституции страны, должен быть в возрасте не менее 40 лет, иметь сирийское гражданство. Однако в проекте новой Конституции отменены условия, согласно которым родители кандидата должны «иметь сирийское гражданство по рождению», а также что кандидат в президенты не должен состоять в браке с женщиной несирийской национальности. Президент, согласно проекту, должен избираться сроком на семь лет, но не может быть переизбран на второй срок подряд.

Согласно проекту, президент остается верховным главнокомандующим вооруженными силами, но он может объявлять режим чрезвычайного положения, а также всеобщую мобилизацию только после получения одобрения нового органа, который рекомендуется создать, — Ассамблеи регионов.

Президент выступил с обращением к народу Казахстана

По проекту право назначать судей Верховного конституционного суда должно перейти от президента к парламенту. Народной ассамблее также предлагается передать право назначать и снимать с должности главу Центрального банка страны (Национальный банк в соответствии с проектом новой Конституции).

Российская сторона также предлагает признать автономию курдских районов, а также равенство курдского и арабского языков на территории курдских районов самоуправления. Кроме того, предлагается дать право любому другому региону страны установить в соответствии с законом официальный язык, используемый большинством населения региона, в дополнение к государственному языку.

Предложенный проект предусматривает углубление принципа децентрализации власти и расширение полномочий органов местного самоуправления, а также создание нового органа — Ассамблеи регионов. Парламент предлагается назвать Народной ассамблеей. Предложено также отменить существующую систему квотирования мест в парламенте, в соответствии с которой половина выделялась рабочим и крестьянам, а другая — представителям иных социальных категорий.

В Казахстане реорганизовано пять министерств

«Мы никоим образом не пытаемся навязать этот проект, а представляем его в качестве нашего конструктивного вклада, жеста доброй воли <...> любой проект, с любой заложенной в него концепцией может быть дополнительным стимулом, катализатором к тому, чтобы этот процесс пошел на внутрисирийской основе», — пояснил цель российской инициативы председатель международного комитета Совета Федерации Константин Косачев.

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