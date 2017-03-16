Россия прекратила аренду полигона Эмба

Сенат Парламента РК принял закон, предусматривающий возврат Россией полигона Эмба Казахстану, передает МИА «Казинформ».

Законопроект представил заместитель министра обороны Окас Сапаров, документ предполагает ратификацию протокола между Казахстаном и Россией. В частности, протокол прекращает действие с 1 января 2017 года ранее заключенных Казахстаном соглашения об условиях использования и аренды полигона и договора об аренде испытательного полигона.

Согласно положению протокола прием передачи полигона Эмба будет осуществляться совместной комиссией, образованной из полномочных представителей сторон. Претензий к российской стороне по ненадлежащему исполнению обязательств по использованию полигона не имеется, отметил заместитель министра.

«Вывод полигона из аренды благоприятно отразится на экономическом развитии региона. В частности, возвращаемые земли могут быть в дальнейшем использованы в интересах предпринимателей, занимающихся сельским хозяйством, организаций, осуществляющих деятельность в области разведки, добычи полезных ископаемых», - сообщил заместитель минимстра обороны Казахстана Окас Сапаров.

Также Окас Сапаров рассказал о том, какие испытания проводила Россия на полигоне.

«Там использовались в основном ПВО сухопутных войск. Все ракеты на топливе, которое, по сравнению с другими, вреда окружающей природе не приносит. Кроме того, в прошлом году, мы совместно с акиматами провели исследования и изучение местности с отбором проб почвы. Результаты лабораторного анализа показали, что данные о превышении нормы (вредных веществах - прим. агентства) отсутствуют», - сказал он.

Между тем, сенатор Икрам Адырбеков проинформировал с 2014 по 2016 годы были сокращены площади полигонов в Караганде, Кызылорде, Атырау, Актау и Западно-Казахстанской области. «Полигоны Сарышаган, Шу - они сократились, и 1,5 млн. га, земли были переданы. Мы знаем, что на эти моменты повлияли наши депутаты. В этой связи в нашем обществе были разного рода волнения. Они все сейчас успокоились. Таких резких мнений нет», - отметил он.