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Россия увеличит штат Вооруженных сил до 1,9 млн человек

30.03.2017 11:01   635   0

Общая штатная численность российских Вооруженных сил с первого июля 2017 года вырастет до 1,9 млн единиц, соответствующий указ президента Российской Федерации опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе также говорится, что число кадровых военнослужащих должно превысить миллион человек.

Сейчас штатная численность Вооруженных сил составляет 1,88 млн единиц.

В российской армии служат как кадровые военные, так и гражданский персонал, который выполняет, в основном, вспомогательные функции.

Вооружённые Силы Российской Федерации располагают крупнейшими в мире запасами оружия массового поражения, в том числе ядерного и хорошо развитой системой средств его доставки.

ВС РФ были созданы 7 мая 1992 года на основе бывших ВС СССР и на тот период насчитывали 2 880 000 чел.

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Укомплектованность российской армии личным составом на конец 2014 года оценивалась в 82%, на конец 2015 года была доведена до 92%, при этом доля военнослужащих по контракту составила 352 тыс., впервые превысив численность призывников. На 2016 год армия была укомплектована на 93%, службу по контракту проходили 384 тыс. человек. Впервые в истории России сержантский состав полностью стал профессиональным.

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Мобилизационный ресурс России оценивается в 69 млн человек.

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Ертай Салимов
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