С 2014 года США потратили на войну с ИГИЛ $11 млрд

С момента начала воздушных атак армии США над боевиком "Исламского государства" (запрещена в РК) в августе 2014 года на операцию было потрачено $11 млрд.

Согласно последним данным Пентагона, законопроект о военной кампании обошелся в $10,99 млрд по состоянию на 31 декабря 2016 года, рассказал Найл Маккарти из Statista.

Ежедневно на операцию против террористических групп уходило в среднем $12,5 млн. С 2014 года стоимость воздушных операций достигла $4,4 млрд, в то время как на боеприпасы было потрачено $2,4 млрд.

По состоянию на 27 января США и военные самолеты сил коалиции выполнили более 136 тыс. вылетов для подрыва позиций и уничтожения террористов. К середине прошлой недели было сделано 17 734 удара, 10 948 из которых были совершены в Ираке, а 6 785 - в Сирии. В результате ударов к концу сентября были повреждены или разрушены 31 900 целей, включая 164 танка, 388 джипов и 8 638 боевых позиций.

Военный чиновник в начале декабря сообщил CNN, что, предположительно, с начала военной операции в 2014 году было убито около 500 тыс. бойцов "Исламского государства". Получается, что США потратили в среднем $220 тыс. на одного мертвого террориста с начала операции.

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