Шавкат Мирзиёев планирует посетить Казахстан с государственным визитом

В первой половине 2017 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев с государственным визитом посетит Казахстан.

Глава Казахстана Нурсултан Назарбаев лично пригласил своего узбекского коллегу в гости. В рамках визита запланировано обсудить весь блок вопросов по двустороннему стратегическому партнерству и дальнейшей его активизации. Так, будут рассмотрены вопросы по сотрудничеству в торгово-экономической сфере, транспортно-логистической отрасли, вопросы взаимодействия на уровне регионов и многое другое.

«Динамика наших взаимоотношений в конце 2016 и начале 2017 года очень активизировалась. Соответственно, у нас появился целый блок вопросов, которые требуют решения. В этом плане встреча наших двух лидеров очень актуальна и своевременна», - прокомментировал источник в посольстве Казахстана в Узбекистане.

Кроме того, по словам собеседника, в ближайшем будущем также ожидается еще ряд двусторонних встреч и визитов. В частности, казахстанская делегация из числа представителей нового Министерства по оборонному и военно-техническому сотрудничеству посетит Узбекистан. Помимо этого должна состояться встреча делегаций национальных железнодорожных операторов.

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Однако, как сообщил представитель посольства, первыми в списке двусторонних визитов в этом году могут оказаться встречи на уровне глав регионов. Так, в апреле-марте планируется визит двух хокимов Навоийской и Джизакской областей в Казахстан. Стороны должны обсудить сотрудничество с предпринимателями из южно-казахстанских областей в рамках двух свободно-экономических зон в Навои и Джизаке.

В целом, как отметили в посольстве, график визитов между двумя странами в этом году запланирован очень плотный.

Глава государства провел телефонный разговор с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, сообщает Акорда.

Президент Казахстана поздравил собеседника с победой на президентских выборах, пожелал ему успехов и новых свершений в государственной деятельности.

Главы государств отметили историческую близость двух народов, а также традиционные добрососедские отношения между государствами.

При этом была подчеркнута важность дальнейшего укрепления связей в политической, экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Назарбаев пригласил Гурбангулы Бердымухамедова посетить Казахстан с визитом. Приглашение было любезно принято президентом Туркменистана.

Гурбангулы Бердымухамедов победил на выборах президента Туркмении