Шавкат Мирзиёев посетит Казахстан с государственным визитом

О намечающемся визите стало известно в ходе 16-го заседания Совместной межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству между Узбекистаном и Казахстаном, проходящего в четверг в Ташкенте, сообщает gazeta.uz.

Этот визит должен открыть новый этап стратегического партнерства, отметил в приветственном слове первый заместитель премьер-министра Узбекистана Ачилбай Раматов.

«Проведение нынешнего заседания межправительственной комиссии мы рассматриваем как важное подготовительное мероприятие с целью выработки совместных практических мер по наполнению повестки дня предстоящих встреч на высшем уровне конкретными и значимыми взаимовыгодными проектами», — сказал первый вице-премьер.

Делегацию Казахстана возглавляет первый заместитель премьер-министра Аскар Мамин. В приветственном слове он отметил, что очередное заседание межправкомиссии подтверждает приверженность обеих сторон к укреплению многопланового сотрудничества.