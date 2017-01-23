Валюта нал
USD 336.20 331.20
RUB 5.30 5.32
EUR 368.50 363.50
Валюта бирж
USD/KZT
331.42
+0.001%
EUR/KZT
355.75
-0.007%
RUB/KZT
5.58
-0.004%
EUR/USD
355.75
-0.007%
EUR/CHF
355.75
-0.007%
EUR/JPY
355.75
-0.007%
GBP/USD
412.85
-0.012%
USD/CHF
331.42
+0.001%
USD/JPY
331.42
+0.001%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
USD/KZT EUR/KZT RUB/KZT
331.42 355.75 5.58
+0.001% -0.007% -0.004%
Рынки
Нефть Brent
54.96
-0.010%
Нефть WTI
52.77
-0.009%
Золото
1217
+0.008%
Серебро
15.16
-0.005%
Платина
979
+0.015%
Никель
115.83
-0.015%
Алюминий
1600.25
-0.007%
Пшеница
417.25
+0.002%
Зерно
364.5
-0.006%
Жилье Алматы
1062
-0.010%
Жилье Астана
999
+0.003%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
Нефть Brent Нефть WTI Золото
54.96 52.77 1217
-0.010% -0.009% +0.008%
Индексы
KASE
1380.46
+0.003%
Dow Jones
19796.4
+0.002%
Nasdaq
5412.54
-0.006%
FTSE 100
6890.42
-0.009%
S&P 500
2256.96
-0.001%
MICEX
2224.61
+0.007%
RTS
1145.98
+0.031%
DAX
11184.5
-0.002%
CAC 40
4760.77
-0.001%
Hang Seng
22410.2
-0.016%
Nikkei 225
19155
+0.008%
SCI300
3409.18
-0.025%
Ibovespa
59047
-0.025%
BSE Sensex
26515.2
-0.009%
FTSE/JSE
50527.9
-0.007%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
KASE Dow Jones Nasdaq
1380.46 19796.4 5412.54
+0.003% +0.002% -0.006%

Сергей Лавров: Делегацию оппозиции Сирии пытались подменить

23.01.2017 16:57   2767   0

В ходе подготовки к встрече по сирийскому вопросу были попытки заменить вооруженную оппозицию Сирии на политическую. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что во время подготовки переговорного процесса были попытки подменить делегацию вооруженной оппозиции на политическую. Правда, спикер не уточнил, кто именно предпринимал такие попытки.

"Мы не пытаемся исключить политическую оппозицию из процесса. Мы исходили из того, что Астана предназначена именно для того, чтобы оформить договоренность о полноправном участии в этом процессе и вооруженных отрядов. Это сейчас главное. А последующие раунды межсирийских переговоров, в том числе, которые намечаются в Женеве, конечно, они будут посвящены переговорам правительства со всеми без исключения группами оппозиционеров: это и эр-риядская группа, московская группа, каирская группа и другие. Но теперь к этим политическим оппозиционерам подключится и делегация вооруженной оппозиции, что, конечно же, сделает разговор между всеми сирийцами более предметным и перспективным", - заявил Сергей Лавров.

Глава делегации Дамаска: встреча в Астане призвана укрепить режим перемирия в Сирии...
Глава делегации от правительства Сирии Башар аль Джаафари заявил, что переговоры в Астане должны закрепить режим перемирия в Сирии. В Астане старто...

Глава делегации Дамаска: встреча в Астане призвана укрепить режим перемирия в Сирии

Также спикер отметил, что все стороны переговоров преследуют цель урегулирования уже 6 лет продолжающегося в Сирии кризиса. 

Высказать свое мнение
Вопрос дня
С 1 января 2017 года временная регистрация казахстанцев по фактическому месту жительства стала обязательной. Как Вы оцениваете эту норму?
  • Положительно, это позволит контролировать всех казахстанцев и иностранцев

  • Положительно, это позволит зарегистрированным гражданам пользоваться услугами гос. учреждений района

  • Отрицательно, это создает неудобства гражданам

  • Отрицательно, это просто новый способ пополнить госбюджет

  • Положительно, это позволит контролировать всех казахстанцев и иностранцев
    77

  • Положительно, это позволит зарегистрированным гражданам пользоваться услугами гос. учреждений района
    19

  • Отрицательно, это создает неудобства гражданам
    380

  • Отрицательно, это просто новый способ пополнить госбюджет
    612

Цифра дня
265
млрд долларов США
приток прямых иностранных инвестиций в экономику за годы независимости
Цитата дня
Мир вокруг нас меняется с беспрецедентной скоростью. Традиционные концепции общества оспариваются, и многие люди, понятно, ощущают отсутствие безопасности и даже угрозу
Клаус Шваб
Основатель форума в Давосе
Курсивъ в соцсетях
Новости партнеров
Loading...
Свежий курсивъ
в соцсетях: Вакансии Реклама Архив Реклама на сайте Реклама в газете Редакция
Сообщения и материалы делового информационного агентства «Курсив.kz» (зарегистрировано в комитете связи, информатизации и информации, Министерство по инвестициям и развитию РК, от 05.04.2016 за номером №15929-ИА) сопровождаются пометкой «Курсив.kz».
Отзывы и предложения Вы можете выслать по адресу: kursiv@kursiv.kz
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
© 2004-2017 Kursiv.kz . Все права зарегистрированы.
Яндекс.Метрика
Система Orphus
Войти на сайт
Через соц. сети:
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Забыли пароль?
Ваша оценка принята. Подождите...
Подождите...
Запись добавлена в избранное