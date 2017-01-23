Сергей Лавров: Делегацию оппозиции Сирии пытались подменить

В ходе подготовки к встрече по сирийскому вопросу были попытки заменить вооруженную оппозицию Сирии на политическую. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что во время подготовки переговорного процесса были попытки подменить делегацию вооруженной оппозиции на политическую. Правда, спикер не уточнил, кто именно предпринимал такие попытки.

"Мы не пытаемся исключить политическую оппозицию из процесса. Мы исходили из того, что Астана предназначена именно для того, чтобы оформить договоренность о полноправном участии в этом процессе и вооруженных отрядов. Это сейчас главное. А последующие раунды межсирийских переговоров, в том числе, которые намечаются в Женеве, конечно, они будут посвящены переговорам правительства со всеми без исключения группами оппозиционеров: это и эр-риядская группа, московская группа, каирская группа и другие. Но теперь к этим политическим оппозиционерам подключится и делегация вооруженной оппозиции, что, конечно же, сделает разговор между всеми сирийцами более предметным и перспективным", - заявил Сергей Лавров.

Глава делегации Дамаска: встреча в Астане призвана укрепить режим перемирия в Сирии

Также спикер отметил, что все стороны переговоров преследуют цель урегулирования уже 6 лет продолжающегося в Сирии кризиса.