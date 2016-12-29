Сирия может быть разделена на зоны влияния между Россией, Турцией и Ираном

Сирия может быть разделена на несколько неофициальных зон влияния в рамках сделки между Россией, Турцией и Ираном. А Башар Асад - может остаться у власти как минимум на несколько лет в рамках проекта соглашения между тремя странами, сообщают СМИ.

Подобная договоренность сделает возможным существование региональных автономий внутри федерации, контролируемой алавитами, к которым принадлежит Асад, и пока находится в зачаточном состоянии, может измениться и потребует поддержки сирийского лидера и повстанцев, а в конечном счете - стран Персидского залива и США, сообщили источники, знакомые с позицией России агенству Reuters.

"Достичь окончательного соглашения будет трудно, но позиции изменились", — цитирует агентство генерального директора Российского совета по международным делам Андрея Кортунова.

По его словам, несколько кандидатур на замену Асаду уже обсуждались, однако назвать конкретные имена он отказался.

Никто не думает, что можно легко и быстро достигнуть всеобъемлющего сирийского мирного договора, которого многие годы не может добиться мировое сообщество, или что ему гарантирован успех. Однако ясно, что президент России Владимир Путин хочет сыграть решающую роль в попытке согласовать мирное урегулирование конфликта, сначала с Турцией и Ираном.

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Это должно поддержать его риторику о том, что Россия возвращает себе статус сверхдержавы и серьезного игрока на Ближнем Востоке.

"Для них станет большим выигрышем, если они смогут показать, что они на передовой меняют мир", - сказал Рейтер Тони Брентон, бывший посол Великобритании в Москве.

"Мы все привыкли к тому, что это делают США, и фактически забыли, что Россия раньше играла на том же уровне".

Если Россия сумеет добиться своего, новые мирные переговоры между сирийским правительством и оппозицией начнутся в середине января в Астане, столице Казахстана, который является близким союзником Москвы.

Предполагается, что эти переговоры будут проводиться отдельно от других переговоров, в которых посредником выступает ООН, и в них не будут участвовать США.

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"Эта страна, которая по сути имеет экономику, сопоставимую по размеру с испанской, а именно Россия, расхаживает тут и ведет себя так, будто знает, что делает", - сказал один американский чиновник, отказавшийся быть названным из-за деликатности темы.

"Я не думаю, что турки и россияне смогут сделать это (проведение политических переговоров) без нас".

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Главы внешнеполитических и оборонных ведомств России, Турции и Ирана встретились в Москве 20 декабря и приняли декларацию, устанавливающую принципы, на которых должно основываться любое соглашение в Сирии

По словам российских источников, первым шагом должно стать достижение общенационального перемирия, а затем начало переговоров.

Попытка трех стран содействовать установлению мира на первый взгляд кажется странной.

Иран, верный союзник Асада, предоставляет в помощь сирийскому президенту ополченцев, Россия осуществляет воздушные удары, а Турция оказывает поддержку повстанцам, выступающим против Асада.