Валюта нал
USD 336.20 331.20
RUB 5.30 5.32
EUR 368.50 363.50
Валюта бирж
USD/KZT
332.61
+0.002%
EUR/KZT
347.28
+0.003%
RUB/KZT
5.49
-0.002%
EUR/USD
347.28
+0.003%
EUR/CHF
347.28
+0.003%
EUR/JPY
347.28
+0.003%
GBP/USD
407.28
+0.004%
USD/CHF
332.61
+0.002%
USD/JPY
332.61
+0.002%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
USD/KZT EUR/KZT RUB/KZT
332.61 347.28 5.49
+0.002% +0.003% -0.002%
Рынки
Нефть Brent
56.11
-0.002%
Нефть WTI
53.84
-0.004%
Золото
1148.7
+0.007%
Серебро
15.16
-0.005%
Платина
979
+0.015%
Никель
115.83
-0.015%
Алюминий
1600.25
-0.007%
Пшеница
417.25
+0.002%
Зерно
364.5
-0.006%
Жилье Алматы
1105
+0.007%
Жилье Астана
1028
+0.005%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
Нефть Brent Нефть WTI Золото
56.11 53.84 1148.7
-0.002% -0.004% +0.007%
Индексы
KASE
1380.46
+0.003%
Dow Jones
19796.4
+0.002%
Nasdaq
5412.54
-0.006%
FTSE 100
6890.42
-0.009%
S&P 500
2256.96
-0.001%
MICEX
2224.61
+0.007%
RTS
1145.98
+0.031%
DAX
11184.5
-0.002%
CAC 40
4760.77
-0.001%
Hang Seng
22410.2
-0.016%
Nikkei 225
19155
+0.008%
SCI300
3409.18
-0.025%
Ibovespa
59047
-0.025%
BSE Sensex
26515.2
-0.009%
FTSE/JSE
50527.9
-0.007%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
KASE Dow Jones Nasdaq
1380.46 19796.4 5412.54
+0.003% +0.002% -0.006%

Сирия может быть разделена на зоны влияния между Россией, Турцией и Ираном

29.12.2016 11:16   187   0

Сирия может быть разделена на несколько неофициальных зон влияния в рамках сделки между Россией, Турцией и Ираном. А Башар Асад - может остаться у власти как минимум на несколько лет в рамках проекта соглашения между тремя странами, сообщают СМИ.

Подобная договоренность сделает возможным существование региональных автономий внутри федерации, контролируемой алавитами, к которым принадлежит Асад, и пока находится в зачаточном состоянии, может измениться и потребует поддержки сирийского лидера и повстанцев, а в конечном счете - стран Персидского залива и США, сообщили источники, знакомые с позицией России агенству Reuters.

"Достичь окончательного соглашения будет трудно, но позиции изменились", — цитирует агентство генерального директора Российского совета по международным делам Андрея Кортунова.

Мажилис одобрил законопроект о коллекторской деятельности...
Несмотря на фактическое существование коллекторских компаний длительное время и широкое вовлечение в нашу жизнь, их деятельность не регулируется специ...

По его словам, несколько кандидатур на замену Асаду уже обсуждались, однако назвать конкретные имена он отказался.

Никто не думает, что можно легко и быстро достигнуть всеобъемлющего сирийского мирного договора, которого многие годы не может добиться мировое сообщество, или что ему гарантирован успех. Однако ясно, что президент России Владимир Путин хочет сыграть решающую роль в попытке согласовать мирное урегулирование конфликта, сначала с Турцией и Ираном.

Мажилис одобрил законопроект о коллекторской деятельности

Это должно поддержать его риторику о том, что Россия возвращает себе статус сверхдержавы и серьезного игрока на Ближнем Востоке.

Материалы по теме

Мажилис одобрил законопроект о коллекторской деятельности

Чего ждать Казахстану от взаимоотношений с Ираном?

Казахстан и США вдвое увеличили срок действия виз

Россия и Казахстан подписали соглашение о Байконуре

Нурсултан Назарбаев предложил создать антикризисный совет в рамках ЕАЭС

"Для них станет большим выигрышем, если они смогут показать, что они на передовой меняют мир", - сказал Рейтер Тони Брентон, бывший посол Великобритании в Москве.

"Мы все привыкли к тому, что это делают США, и фактически забыли, что Россия раньше играла на том же уровне".

Если Россия сумеет добиться своего, новые мирные переговоры между сирийским правительством и оппозицией начнутся в середине января в Астане, столице Казахстана, который является близким союзником Москвы.

Предполагается, что эти переговоры будут проводиться отдельно от других переговоров, в которых посредником выступает ООН, и в них не будут участвовать США.

Это вызывает раздражение у некоторых в Вашингтоне

"Эта страна, которая по сути имеет экономику, сопоставимую по размеру с испанской, а именно Россия, расхаживает тут и ведет себя так, будто знает, что делает", - сказал один американский чиновник, отказавшийся быть названным из-за деликатности темы.

"Я не думаю, что турки и россияне смогут сделать это (проведение политических переговоров) без нас".

Чего ждать Казахстану от взаимоотношений с Ираном?

Главы внешнеполитических и оборонных ведомств России, Турции и Ирана встретились в Москве 20 декабря и приняли декларацию, устанавливающую принципы, на которых должно основываться любое соглашение в Сирии

По словам российских источников, первым шагом должно стать достижение общенационального перемирия, а затем начало переговоров.

Попытка трех стран содействовать установлению мира на первый взгляд кажется странной.

Иран, верный союзник Асада, предоставляет в помощь сирийскому президенту ополченцев, Россия осуществляет воздушные удары, а Турция оказывает поддержку повстанцам, выступающим против Асада.

Высказать свое мнение
Вопрос дня
Как Вы думаете, какое важное событие произошло в Казахстане в 2016 году, оказавшее большое влияние на экономику и политику РК?
  • 1. Начало добычи нефти на Кашагане

  • 2. Стабилизация курса тенге

  • 3. Митинги казахстанцев против поправок в Земельный кодекс

  • 4. Активизация борьбы против коррупции

  • 5. Террористические атаки в Казахстане

  • 1. Начало добычи нефти на Кашагане
    35

  • 2. Стабилизация курса тенге
    32

  • 3. Митинги казахстанцев против поправок в Земельный кодекс
    96

  • 4. Активизация борьбы против коррупции
    16

  • 5. Террористические атаки в Казахстане
    33

Цифра дня
0,8%
составил рост ВВП по итогам 11 месяцев 2016 года
Цитата дня
Предложение Главы государства провести амнистию является актом милосердия и актом гуманизма, проявлением Президентом страны доброй воли и доверия по отношению к нашим гражданам, преступившим закон
Нурлан Нигматулин
Председатель Мажилиса Парламента РК
Курсивъ в соцсетях
Новости партнеров
Loading...
Свежий курсивъ
в соцсетях: Вакансии Реклама Архив Реклама на сайте Реклама в газете Редакция
Сообщения и материалы делового информационного агентства «Курсив.kz» (зарегистрировано в комитете связи, информатизации и информации, Министерство по инвестициям и развитию РК, от 05.04.2016 за номером №15929-ИА) сопровождаются пометкой «Курсив.kz».
Отзывы и предложения Вы можете выслать по адресу: kursiv@kursiv.kz
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
© 2004-2016 Kursiv.kz . Все права зарегистрированы.
Яндекс.Метрика
Система Orphus
Войти на сайт
Через соц. сети:
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Забыли пароль?
Ваша оценка принята. Подождите...
Подождите...
Запись добавлена в избранное