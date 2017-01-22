Сирийская оппозиция прибыла на переговоры в Астану

Представители сирийской оппозиции прибыли в столицу Казахстана Астану для участия в переговорах. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на руководителя пресс-службы МИД республики Ануара Жайнакова.



Международная встреча по сирийскому вопросу начнется в Астане в понедельник, 23 января. В ходе переговоров будут подняты вопросы о которые поднимут вопросы о режиме прекращения огня, поставках гуманитарной помощи и освобождении заключенных.



Как сообщалось ранее, в делегацию сирийской оппозиции на переговорах в войдут представители вооруженных отрядов, действующих на территории страны и присоединившихся к договоренностям о прекращении огня от 29 декабря. В их числе такие крупные группировки, как «Джейш аль-Ислам» и «Ахрар аш-Шам». Политическая оппозиция во встрече не участвует.

По сообщениям западных СМИ, «Ахрар аш-Шам» позднее заявила, что не намерена участвовать во встрече в Астане. Однако, как указал спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов, страны-гаранты перемирия взяли на себя ответственность за обеспечение репрезентативности участников переговоров, и в случае с «Ахрар аш-Шам» важную роль играет Турция.

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Ранее в Астану прибыли делегации России, Турции, Ирана и спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура.