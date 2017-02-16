Сирийская оппозиция присоединилась к переговорам в Астане

Члены сирийской вооруженной оппозиции присоединились к консультациям в Астане в преддверии пленарного заседания, передают РИА Новости.

Усама Абу Зейд, а также другие члены вооруженной оппозиции, прибыли на место переговоров в отеле "Риксос".

Российская и иранская делегации в данный момент проводят двусторонние переговоры. Контроль за прекращением огня — главная тема на повестке дня.

Пленарное заседание запланировано на 16.00 часов по Астане.

Напомним, ранее к консультациям по Сирии в Астане присоеденилась делегация США. Американский посол Джордж Крол в сопровождении еще одного дипломата прибыли в отель "Риксос".

Фото: РИА Новости