Сирийская вооруженная оппозиция выдвинула ряд условий для участия в переговорах в Астане

Делегация сирийской вооруженной оппозиции сообщила о получении приглашения на переговоры в Астане, однако выдвинула ряд условий для своего участия, в том числе о проведении встречи после 20 марта, передают РИА Новости.

Третий раунд переговоров по Сирии в Астане намечен на 14-15 марта.

"Делегация революционных военных сил Сирии получила приглашение к участию в третьей встрече в Астане, но мы выдвигаем следующие условия для какого-либо раунда переговоров", — сообщили оппозиционеры, перечислив далее условия под четырьмя пунктами.

"Перенести дату встречи в Астане на время после завершения перемирия, объявленного с 7 по 20 марта, продолжение встреч связать с оценкой результатов режима прекращения огня и его соблюдения", — говорится в одном из пунктов; по словам оппозиционеров, это позволило бы перед переговорами оценить результаты перемирий в районах Аль-Ваер и Восточная Гута.

Делегация также потребовала "полного соблюдения прекращения огня в районах под контролем формирований оппозиции", "прекращения насильственного переселения" в ряде районов Сирии и "завершения дискуссии о механизмах перемирия" до начала переговоров в Астане.

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