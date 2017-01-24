Сирийские курды отказались выполнять решения принятые в Астане

Курдские отряды самообороны заявили, что не намерены придерживаться решений, которые будут приняты на межсирийских переговорах в Астане, передают РИА Новости.

"Мы не будем придерживаться каких-либо решений, которые будут результатом конференции в Астане… Мы полагаем, что участвующие в переговорах стороны и страны-покровители являются частью серьезного кризиса в Сирии, и им не хватает решений, нужных сирийскому народу", — говорится в заявлении.

По мнению курдов, для решения кризиса необходимо провести консультации с участием представителей всех населяющих сирию национальностей и конфессий.