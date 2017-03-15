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Следующая встреча по Сирии состоится в Астане 3-4 мая

15.03.2017 17:31   308   0
Страны-гаранты вновь подтвердили решимость консолидации и укрепления режима прекращения огня, необходимость сокращения уровня насилия через увеличение эффективности трехстороннего механизма мониторинга, передает МИА "Казинформ".
 
«Подчеркиваем острую необходимость улучшения условий на местах через выполнение режима прекращения огня. Мы инициировали обсуждение по международной помощи, сохранению культурного населения ЮНЕСКО в Сирии. Подчеркиваем необходимость политического решения в Сирии», - отмечается в заявлении.
 
«Казахстан остается нейтральным и объективным посредником в этом конфликте. Астана продолжает быть подходящим местом для будущих переговоров по Сирии. Мы полны решимости обеспечить то, что переговоры в Астане внесут свой вклад в достижение мира в Сирии. Казахстан будет продолжать активно вносить вклад в усилия по достижению этой цели. Я благодарю участников за их конструктивность и решимость», - отметил аместитель министра иностранных дел Казахстана Акылбек Камалдинов.
 
Астанинский процесс эффективен и работает во имя стабильности в Сирии. Пока, по мнению стран-гарантов, не было важнейших прорывов, но Астанинский и Женевский процессы привели к заключению режимов прекращения огня и боевых действий.
 
Также, по итогам переговоров в Астане, Иран официально стал страной - гарантом соблюдения режима прекращения боевых действий в Сирии наряду с РФ и Турцией, сообщает ТАСС. 
 
Глава российской делегации, спецпредставитель президента по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев сообщил, что конституционная комиссия обеспечит участие народа Сирии в законотворчестве.
 
Между тем, как сообщают СМИ, Сирийская вооруженная оппозиция согласилась приехать на переговоры в Астану 16 марта. Оппозиционеры проведут консультации с экспертами стран-гарантов — России, Турции и Ирана. Ранее сирийские оппозиционеры заявили, что приедут в Астану только в случае удовлетворения нескольких условий. Так, они требовали перенести дату переговоров и провести их по завершению перемирия в Сирии, объявленного с 7 по 20 марта. Также повстанцы потребовали полного прекращения огня в районах, находящихся под контролем оппозиции.
 
Однако, по сообщениям источников, представитель группировки "Джейш аль-Ислам" Мухаммед Аллюш не приедет 16 марта в столицу Казахстана для встреч вооруженной оппозиции с экспертами стран-гарантов - России, Ирана и Турции.
 
Напомним, третий раунд переговоров по Сирии стартовал в Астане 14 марта.
 
ФОТО: TACC
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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